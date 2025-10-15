नाव में बैठ जंगल सफारी के मजे ले रहा था शख्स! तभी दरिंदे ने दी दस्तक और फिर...वीडियो वायरल

दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं. कोई जानवरों से डरता है तो कोई उनसे दोस्ती निभाने का शौक रखता है. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं. इसमें एक शख्स जंगल सफारी के मजे लेते हुए नाव में बैठा दिखाई देता है. आसपास घना जंगल और शांत पानी का नजारा. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था.

जंगल सफारी कर रहे शख्स के पास अचानक आया अजगर!

वीडियो में दिखता है कि शख्स बड़ी शांति से नाव में बैठकर कैमरे की ओर मुस्कुरा रहा है. तभी अचानक पानी के भीतर से एक विशालकाय अजगर बाहर निकलता है. उसका सिर धीरे-धीरे पानी को चीरता हुआ ऊपर आता है और सीधा नाव की ओर बढ़ने लगता है. आम तौर पर ऐसी स्थिति में किसी का भी दिल दहल जाए. लेकिन इस शख्स ने जो किया, उसने लोगों को हैरान कर दिया. उसने बिना डरे अजगर के सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई पालतू जानवर हो.

बकरी के बच्चे की तरह सहलाने लगा शख्स, ये है वीडियो की सच्चाई!

अजगर भी मानो इस अजीब से व्यवहार को समझ गया हो. उसने एक पल को रुककर शख्स की ओर देखा, फिर बिना किसी आक्रामकता के शांतिपूर्वक पानी में वापस लौट गया. पूरा दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान और जानवर के बीच एक अघोषित समझौता हो गया हो. वीडियो देखने वाले यूजर्स के लिए ये पल किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थे. हालांकि दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है.

यूजर्स भी हैरान तो कुछ ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इस शख्स की बहादुरी और अजीब तरह की शांति की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा – “इतनी हिम्मत तो फिल्मों के हीरो में भी नहीं होती.” वहीं दूसरे ने कहा – “भाई इस एआई ने लोगों को पागल किया हुआ है.” कुछ यूजर्स ने तो मजाक में लिखा – “ये शख्स तो नागिन सीरीज का असली हीरो निकला.”

