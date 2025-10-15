हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनाव में बैठ जंगल सफारी के मजे ले रहा था शख्स! तभी दरिंदे ने दी दस्तक और फिर...वीडियो वायरल

नाव में बैठ जंगल सफारी के मजे ले रहा था शख्स! तभी दरिंदे ने दी दस्तक और फिर...वीडियो वायरल

Python Video: वीडियो में दिखता है कि शख्स बड़ी शांति से नाव में बैठकर कैमरे की ओर मुस्कुरा रहा है. तभी अचानक पानी के भीतर से एक विशालकाय अजगर बाहर निकलता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Oct 2025 08:19 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं. कोई जानवरों से डरता है तो कोई उनसे दोस्ती निभाने का शौक रखता है. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं. इसमें एक शख्स जंगल सफारी के मजे लेते हुए नाव में बैठा दिखाई देता है. आसपास घना जंगल और शांत पानी का नजारा. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था.

जंगल सफारी कर रहे शख्स के पास अचानक आया अजगर!

वीडियो में दिखता है कि शख्स बड़ी शांति से नाव में बैठकर कैमरे की ओर मुस्कुरा रहा है. तभी अचानक पानी के भीतर से एक विशालकाय अजगर बाहर निकलता है. उसका सिर धीरे-धीरे पानी को चीरता हुआ ऊपर आता है और सीधा नाव की ओर बढ़ने लगता है. आम तौर पर ऐसी स्थिति में किसी का भी दिल दहल जाए. लेकिन इस शख्स ने जो किया, उसने लोगों को हैरान कर दिया. उसने बिना डरे अजगर के सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई पालतू जानवर हो.

बकरी के बच्चे की तरह सहलाने लगा शख्स, ये है वीडियो की सच्चाई!

अजगर भी मानो इस अजीब से व्यवहार को समझ गया हो. उसने एक पल को रुककर शख्स की ओर देखा, फिर बिना किसी आक्रामकता के शांतिपूर्वक पानी में वापस लौट गया. पूरा दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान और जानवर के बीच एक अघोषित समझौता हो गया हो. वीडियो देखने वाले यूजर्स के लिए ये पल किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थे. हालांकि दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है.

यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल

यूजर्स भी हैरान तो कुछ ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इस शख्स की बहादुरी और अजीब तरह की शांति की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा – “इतनी हिम्मत तो फिल्मों के हीरो में भी नहीं होती.” वहीं दूसरे ने कहा – “भाई इस एआई ने लोगों को पागल किया हुआ है.” कुछ यूजर्स ने तो मजाक में लिखा – “ये शख्स तो नागिन सीरीज का असली हीरो निकला.”

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

Published at : 15 Oct 2025 08:19 PM (IST)
Tags :
Jungle Safari TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें
कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा
बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी बुरी तरह फ्लॉप, ईशान किशन ने ठोकी सेंचुरी, पहले दिन मोहम्मद शमी भी चमके
वैभव सूर्यवंशी बुरी तरह फ्लॉप, ईशान किशन ने ठोकी सेंचुरी, पहले दिन मोहम्मद शमी भी चमके
Advertisement

वीडियोज

PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Mohit और Sharon की कम्पैटिबिलिटी टेस्ट में हंसी और मस्ती | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें
कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा
बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी बुरी तरह फ्लॉप, ईशान किशन ने ठोकी सेंचुरी, पहले दिन मोहम्मद शमी भी चमके
वैभव सूर्यवंशी बुरी तरह फ्लॉप, ईशान किशन ने ठोकी सेंचुरी, पहले दिन मोहम्मद शमी भी चमके
बॉलीवुड
Diwali 2025: दिवाली पर चाहिए रॉयल लुक तो अंबानी बहुओं से लें आइडिया, श्लोका मेहता-राधिका मर्चेंट की तरह दिखेंगी महारानी
दिवाली पर चाहिए रॉयल लुक? श्लोका मेहता-राधिका मर्चेंट से लें आइडिया
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
जनरल नॉलेज
Indonesia Culture: इंडोनेशिया की यह जनजाति शवों को रखती है घर में, जानें इस अनोखी परंपरा का रहस्य
इंडोनेशिया की यह जनजाति शवों को रखती है घर में, जानें इस अनोखी परंपरा का रहस्य
यूटिलिटी
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget