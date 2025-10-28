सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. वीडियो किसी रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है, जहां एक साधारण-सा पल अचानक तनाव और हंगामे में बदल जाता है. वीडियो में एक युवक और युवती टेबल पर बैठे नजर आते हैं, तभी वहां कुछ पुलिसकर्मी और एक दारोगा पहुंच जाते हैं. इसके बाद जो बातचीत शुरू होती है, वह देखते ही देखते विवाद और झगड़े में बदल जाती है. दारोगा का रिएक्शन, लड़के का जवाब और फिर लड़की का बीच में बोलना पूरा सीन अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि “क्या ऐसे ही जनता से पेश आता है पुलिस वाला?”

रेस्टोरेंट में पुलिस वाले ने युवक से की बदतमीजी

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर एक यंग लड़का और लड़की बैठे हैं. दोनों के सामने खाने-पीने का सामान रखा हुआ है. माहौल बिल्कुल सामान्य है, तभी अचानक कुछ पुलिसकर्मी अंदर आते हैं. उनके साथ एक दारोगा भी होता है. कैमरे में साफ दिखता है कि दारोगा सीधे टेबल के पास जाता है और लड़के से पूछता है “ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ?”

भाई बहन रेस्टोरेंट में बैठे हुए, खाने का इंतजार कर रहे हैं

मेरिट पर दरोगा बनने वाले दरोगा जी आते हैं,

दारोगा : कौन है रे

लड़का: बहन है

दरोगा गुस्से में: बहनें हैं तो ऐसे बोलेगा तुम्हारा टोन ख़राब है बोलने का उसके बाद देखिये क्या होता है

कितना भी आप बिहार पुलिस को टैग कर लीजिए… pic.twitter.com/WhD37uziVg — Ranjan Singh 🇮🇳 (@RanjanSinghh_) October 27, 2025

बहन है बोलने पर भड़का पुलिस वाला

लड़का थोड़ा असहज होते हुए जवाब देता है – “सर, बहन है मेरी.” लेकिन दारोगा यह सुनकर नाराज हो जाता है और सवाल करता है...“बहन शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहा है?” इस पर लड़का कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन दारोगा बीच में ही टोक देता है और ऊंची आवाज में डांटने लगता है. इतना ही नहीं, जब लड़की बीच में बोलती है और अपने बचाव में कुछ कहती है तो दारोगा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर भी चिल्लाने लगता है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि माहौल अचानक गरमा जाता है. रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ लोग यह दृश्य देख रहे हैं.

यूजर्स बोले, बदतमीज है ये दारोगा

वीडियो को @RanjanSinghh_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस पुलिस वाले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा....लगता है तमीज नहीं सीखी इस दारोगा ने घर वालों से. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए.

