सोचिए आप 2000 फीट की ऊंचाई पर रफ्तार से उड़ रहे हों और दरवाजा खोलकर हवा की ओर मुंह करें तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है जिसमें एक शख्स 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन का दरवाजा खोलकर फोटोग्राफी कर रहा है. लेकिन इस दौरान उसके चेहरे का जो हाल हुआ है उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं और यूजर्स बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, "भाई चेहरा है कपड़ा?"

2000 फीट की ऊंचाई पर फड़फड़ाने लगे शख्स के गाल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है. इस दौरान उसने प्लेन का दरवाजा खोला हुआ है और प्लेन के दरवाजे पर खड़ा होकर वो आसमान में फोटोग्राफी करता दिखाई दे रहा है. इस दौरान उसके चेहरे की चमड़ी एक कपड़े की तरह उड़ते हुए पीछे की ओर जा रही है जिससे साफ पता लग रहा है कि हवा का फ्लो कितना तेज है. शख्स के चेहरे की खाल इस तरह से उड़ रही है मानों उसने चेहरे पर कोई कपड़े का मास्क लगाया हो. यूजर्स हवा का इतना तेज फ्लो देखकर दंग हैं और अब इंटरनेट पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

अजीब बन गया चेहरे का नक्शा

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चेहरे की त्वचा पर हवा का दबाव काफी तेज था. 2000 फीट की ऊंचाई पर हवा की रफ्तार और दबाव दोनों ही काफी तेज होते हैं जिससे चेहरे की त्वचा पीछे की ओर धकेली जाती है और गाल फड़फड़ाने लगते हैं. इसके अलावा होंठ और आंखें भी अजीब आकार ले लेती है. बहरहाल वीडियो वायरल है और लोग इस अजूबे को देखकर काफी हैरान हैं.

यूजर्स भी हुए हैरान

वीडियो को @VeerooYada39822 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मर्द पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है. एक और यूजर ने लिखा...इससे बोलो शादी ब्याह में फोटोग्राफी करे, कम से कम जान सलामत रहेगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को ऐसी हरकत करते हुए डर भी नहीं लगता.

