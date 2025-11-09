तस्वीर में छिपा है खुफिया नंबर क्या आपको दिखा? 10 सेकंड में देना होगा जवाब

सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल ऐसे-ऐसे विजुअल टेस्ट वायरल हो रहे हैं जो न सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं बल्कि लोगों की आंखों और दिमाग दोनों की परीक्षा भी ले रहे हैं. ऐसा ही एक नया चैलेंज इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. एक तस्वीर जो पहली नजर में तो सामान्य लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें कुछ ऐसा छिपा है जो आपकी आंखों की सेहत से जुड़ा बड़ा सच बता सकता है. दावा किया जा रहा है कि इस तस्वीर में छिपी 4 अंकों की संख्या देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि आप दूरदर्शी हैं या अदूरदर्शी.

सोशल मीडिया पर वायरल है ये दिमाग हिला देने वाली तस्वीर!

ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन (The Sun) के यूके एडिशन ने इस चौंकाने वाली तस्वीर को शेयर किया है, जो अब दुनिया भर में वायरल हो रही है. इस तस्वीर में कुछ अजीब से पैटर्न और धुंधले रंगों के बीच एक चार अंकों की संख्या छिपी हुई है. देखने में यह ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम जैसा लगता है, लेकिन असल में यह आपकी आंखों की कार्यप्रणाली को परखने का एक मजेदार तरीका है.

15 सेकंड में खोजने की है चुनौती

लोगों को इस टेस्ट में चुनौती दी गई है कि वे केवल 15 सेकंड में उस चार अंकों की संख्या को पहचानें. सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे देखने बैठते हैं तो आंखों और दिमाग दोनों को जोर लगाना पड़ता है. इस चुनौती में हर कोई खुद को ‘बाज सी नजर’ वाला साबित करने में लगा है, लेकिन बहुत कम लोग सही संख्या ढूंढ पा रहे हैं.

आपको क्या दिखा?

अब सवाल यह है कि आपने कौन-सी संख्या देखी? अगर आपकी नजर को तस्वीर में 3246 दिखाई दी, तो इसका मतलब है कि आप निकट दृष्टि दोष (Nearsightedness) से पीड़ित हो सकते हैं और आपको दृष्टिवैषम्य (Astigmatism) की भी समस्या हो सकती है. दृष्टिवैषम्य तब होता है जब आंख का आकार गोल न होकर थोड़ा अंडाकार या रग्बी बॉल जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश एक बिंदु पर नहीं बल्कि कई जगहों पर फोकस होता है.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

अगर ये संख्याएं दिखीं तो हो सकती है बड़ी गड़बड़!

अगर आपने 3240 देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको केवल दृष्टिवैषम्य है लेकिन आप निकट-दृष्टि वाले नहीं हैं. वहीं, अगर आपकी आंखों ने 1246 पकड़ा है, तो आप केवल निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त हैं लेकिन दृष्टिवैषम्य नहीं है. यानी, यह तस्वीर जितनी मजेदार है, उतनी ही जानकारी देने वाली भी. लोग इसे देखकर अपने दोस्तों और परिवारवालों को टैग कर रहे हैं और चैलेंज दे रहे हैं “देखो तो, तुम्हें कौन-सी संख्या दिखती है?”

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली