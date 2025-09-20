केवल 4 सेकंड में जमींदोज हो गया 540 फुट का एटॉमिक टॉवर! वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

हार्ट्सविले, टेनेसी में 18 सितंबर को सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, 540 फीट ऊंचा कूलिंग टॉवर केवल एक बटन दबाते ही सुरक्षित रूप से जमींदोज हो गया, यह दृश्य इंजीनियरिंग, तैयारी और आधुनिक तकनीक का जीवंत उदाहरण साबित हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दंग रह गए कि इतनी विशाल संरचना कुछ ही सेकंड में जमीन पर कैसे गिर सकती है, हर फ्रेम में स्पष्ट है कि पूरी साइट नियंत्रित और सुरक्षित थी और यह घटना भविष्य के विकास और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए की गई पहल का प्रतीक बन गई.

एक बटन दबाते ही जमींदोज हो गया एटोमिक टॉवर

वीडियो की शुरुआत में साफ दिखाई देता है कि साइट पर इंजीनियर और टेक्नीशियन पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं, चारों ओर सुरक्षा बारियर्स लगे हैं और किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए कंट्रोल रूम तैयार है, एक बटन दबाते ही टावर धीरे-धीरे झुकना शुरू करता है और कुछ ही सेकंड में विशाल संरचना जमीन पर गिर जाती है. धूल और मलबा उठता है लेकिन कोई चोट या नुकसान नहीं होता, टॉवर के नीचे कोई नहीं होता और पूरी साइट पूरी तरह नियंत्रित रहती है. वीडियो देखने के बाद आप भी हैरानी से बस इसे देखते ही रह जाएंगे.

With the push of a button, the 540’ cooling tower in Hartsville, TN, safely came down this morning. The iconic structure was removed to make the Hartsville site safer and ready for tomorrow’s potential opportunities. ⚡🏗️ pic.twitter.com/srxcuFCTyZ — Tennessee Valley Authority (@TVAnews) September 18, 2025

यह भी पढ़ें: Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद

यूजर्स रह गए हैरान, करने लगे तरह तरह की बातें

वीडियो वायरल होते ही लोग इसे शेयर कर रहे हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज आ चुके हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संरचना सिर्फ एक बटन से गिर जाना वाकई चौंकाने वाला है, कई यूजर्स इसे इंजीनियरिंग चमत्कार बता रहे हैं, कुछ मजाक में कह रहे हैं कि "इतनी शक्ति और तैयारी केवल एक बटन में बर्बाद कर दी" और हर कोई यह देखकर दंग रह गया कि यह घटना कितनी नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से हुई. वीडियो को Tennessee Valley Authority नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: 9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह