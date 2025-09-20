Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने एक चाय की दुकान में घुसकर पांच लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया. ये घटना निमतला घाट के पास करीब 1:30 बजे रात में घटी और इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हादसे में दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई

ये घटना की शुरुआत बुधवार रात करीब 1:30 बजे हुई, जब एक सफेद रंग की कार स्ट्रैंड रोड पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कार ड्राइवर के बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार सीधा सड़क किनारे बनी एक चाय की दुकान में घुस गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुकान में उस समय काफी लोग मौजूद थे. कार के टकराने से दुकान का फर्नीचर बिखर गया और पांच लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसा कितना खतरनाक था.

🚨CCTV footage from Kolkata WB: Speeding car rams into a tea stall, leaving 5 injured. pic.twitter.com/JLHztyMt1X — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 19, 2025

पुलिस ने कार को जब्त किया

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कार दुकान में घुसने से पहले सड़क पर लोगों को टक्कर मारती हुई नजर आई. इसके बाद वह सीधा दुकान में घुस गई, जहां कार को अपनी तरफ आता देख लोग चीख पुकार मचाते हुए भागने लगे.

बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टर ने सभी की हालत गंभीर बताई है. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार को भी जब्त कर लिया गया है.