9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह
Viral video: टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि आगे चल रही बाइक पर सवार युवक हवा में उछल जाता है और मात्र 9 सेकंड में लगातार 10 गुलाटियां खाकर सड़क पर आ गिरता है.
Trending Video: सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को हिला कर रख देते हैं. ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे पर दो बाइकें आपस में भिड़ जाती हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि आगे चल रही बाइक पर सवार युवक हवा में उछल जाता है और मात्र 9 सेकंड में लगातार 10 गुलाटियां खाकर सड़क पर आ गिरता है. यह नजारा देखने वाले किसी भी शख्स के रोंगटे खड़े कर सकता है.
बाइक से टकराकर शख्स ने 9 सेकंड में खाई 10 गुलाटी
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं. तभी एक बाइक तेज रफ्तार से पीछे से आती है और आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर लगते ही आगे की बाइक पूरी तरह बेकाबू हो जाती है और उस पर बैठा सवार बुरी तरह हवा में उछल जाता है. हैरानी की बात यह है कि युवक जमीन पर गिरने से पहले लगातार हवा में पलटियां खाते हुए लगभग 9 सेकंड तक हवा में ही झूलता रहता है, गिनती करें तो वह करीब 10 बार लुढ़कता है और आखिरकार जोर से सड़क पर आ गिरता है.
👉 जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो उसको और उसके परिवार को उम्मीद रहती है कि वो वापिस अपने घर लौट कर आएगा।— Mr_Perfect✨ (@perfect_zonee) September 16, 2025
लेकिन कुछ लोगो की लापरवाही उसकी जान ले लेती है
ये भाई भी अपनी जान गवाते गवाते बचा है pic.twitter.com/i1mV7Hk3EE
यूजर्स रह गए हैरान, बोले चमत्कार ने बचाया
वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया. लोग इसे देख कर दंग रह गए और लगातार तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह तेज रफ्तार का खौफनाक नतीजा है, वहीं कुछ ने इसे देखकर ‘बॉलीवुड के एक्शन सीन’ से भी ज्यादा खतरनाक बताया. कई लोगों ने तो यहां तक लिख दिया कि यह युवक तो किसी चमत्कार से ही बच पाया होगा. वीडियो को @perfect_zonee नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
