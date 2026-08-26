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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मेरी मां का परिवार भारत में...', भागवत के कार्यक्रम चिढ़े ममदानी?

'मेरी मां का परिवार भारत में...', भागवत के कार्यक्रम चिढ़े ममदानी?

RSS Chief Mohan Bhagwat Zohran Mamdani: अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया. इस दौरान उन्होंने भारत को लेकर खास बात कही.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Aug 2026 09:26 AM (IST)
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अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम पर अहम टिप्पणी की है. उन्होंने भागवत के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम का मंगलवार (25 अगस्त) को विरोध किया. भागवत भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों को 29 अगस्त को संबोधित करने वाले हैं. ममदानी ने इस पर कहा कि हालांकि उनके पास इस कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार नहीं है.

भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत अमेरिका पहुंचे. न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान वह ‘यूनिवर्सल वननेस’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और शनिवार (29 अगस्त)  को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5,000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे.
 
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ममदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार नगर प्रशासन के पास है या नहीं.' भारतीय मूल के मेयर ने आरएसएस, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रस्तावित कार्यक्रम और उसके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की. उनसे पूछा गया था कि क्या मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली रैली रद्द कर दी जानी चाहिए.

भारत और अपनी मां का जिक्र कर क्या बोले ममदानी

ममदानी ने कहा, 'मैं हमारे शहर के इतिहास में पहला भारतीय-अमेरिकी मेयर भी हूं और मेरी मां का पूरा परिवार अब भी भारत में रहता है.' उन्होंने कहा कि भारत के बारे में जो सोच उन्हें अपने परिवार से मिली और जिसे समझते हुए वह बड़े हुए, वह 'एक बहुलतावादी समाज और ऐसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की है, जहां भारत के हर व्यक्ति को बराबरी से अपनाया जाता है.'

ममदानी ने कहा, 'किसी भी देश को लेकर ऐसी सोच वाले आंदोलन का उभार देखना बेहद परेशान करने वाला है. जो भी लोगों को अलग रखता है, मैं उसका विरोध करता हूं, न केवल एक भारतीय-अमेरिकी के रूप में बल्कि ऐसे शहर के मेयर के तौर पर भी, जो हर व्यक्ति को अपनाने में गहरा विश्वास रखता है, फिर चाहे उसका रंग, नस्ल, धर्म, आस्था या मूल स्थान कुछ भी हो.'

यह भी पढ़ें : PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Aug 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
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