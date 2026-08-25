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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगुरुग्राम में बाढ़ के बीच कार की छत पर काम करता दिखा शख्स, वीडियो वायरल

गुरुग्राम में बाढ़ के बीच कार की छत पर काम करता दिखा शख्स, वीडियो वायरल

गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच कार की छत पर बैठकर लैपटॉप से काम करते शख्स का वीडियो वायरल हुआ. लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 25 Aug 2026 08:49 PM (IST)
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गुरुग्राम से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान होने के साथ-साथ तारीफ भी कर रहे हैं.  शहर में हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां तक डूबने लगीं.  ऐसे मुश्किल हालात में जहां लोग अपनी गाड़ियों को बचाने में जुटे थे, वहीं एक शख्स ने अपने काम को नहीं रुकने दिया. इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि यह है असली "बॉस का फेवरेट" और "एम्प्लॉई ऑफ द ईयर", क्योंकि तेज बारिश भी उसके काम के जज्बे को कम नहीं कर पाई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों तक पहुंच गया. 

वीडियो में क्या दिखाया गया है

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुरुग्राम की सड़कों पर भारी बारिश की वजह से पानी भर चुका है और कई गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं. इसी बीच एक सफेद रंग की कार की छत पर एक शख्स आराम से बैठा हुआ दिखता है, जिसके हाथ में लैपटॉप है और वह उस पर काम करता नजर आता है. उसकी कार का आधा हिस्सा गंदे पानी में डूबा हुआ है, बावजूद इसके वह पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ है, मानो आसपास कुछ हो ही नहीं रहा हो. वीडियो में यह भी दिखता है कि आसपास बाकी लोग भी बारिश और पानी से जूझते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह शख्स शांति से अपनी कार की छत पर बैठकर अपना ऑफिस का काम पूरा करने में जुटा है. 

 
 
 
 
 
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लोगों ने कमेंट्स में की जमकर तारीफ और मजाक

इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने इस शख्स की मेहनत और डेडिकेशन की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि इसे तो एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए, तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि परिवार के लिए इंसान क्या-क्या नहीं करता.  कई लोगों ने इस पर मजेदार अंदाज में कमेंट करते हुए इसे "वर्क फ्रॉम रूफटॉप" और "वर्क फ्रॉम भीगी-भीगी सड़कों से" जैसे मजाकिया नाम भी दे डाले. कुछ यूजर्स ने हंसी-मजाक में लिखा कि काम कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों.  कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों को हंसाने का जरीया बन रहा है. 

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 08:49 PM (IST)
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