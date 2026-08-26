Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा

PAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा

भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए.

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Updated at : 26 Aug 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व CDS (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) जनरल अनिल चौहान (रिटायर्ड) ने मंगलवार को कहा कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की कथित परमाणु साइट किराना हिल्स को ‘‘निशाना नहीं बनाया.’’  उन्होंने बताया कि सरगोधा की ओर कई आत्मघाती ड्रोन भेजे गए थे और इनमें से एक अपनी उड़ान क्षमता खोने के बाद नीचे गिरकर एक पहाड़ी से टकरा गया होगा.

जनरल चौहान (रिटायर्ड) ने 'ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात' पर हुई बातचीत के दौरान अपनी बात स्पष्ट करते हुए एयर मार्शल ए.के. भारती का भी समर्थन किया. एयर मार्शल भारती ने पिछले साल 12 मई को वायुसेना के ‘वायु संचालन महानिदेशक (डीजीएओ) के तौर पर पत्रकारों से कहा था, ‘‘हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है, चाहे वहां कुछ भी रहा हो.’’

एयर मार्शल भारती ने क्या कहा था?

एयर मार्शल भारती 31 जुलाई को उप वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए. उनसे सोशल मीडिया पर फैली उन अफवाहों के बारे में पूछा गया जिनमें कहा गया था कि भारत ने जवाबी कार्रवाई के दौरान 'किराना हिल्स' नाम की जगह पर हमला किया था, जहां कथित तौर पर परमाणु हथियार भंडारण केंद्र था. भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए मई 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए.

'हमने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया'

चौहान ने कहा, ‘‘एयर मार्शल भारती से किराना हिल्स के बारे में एक सवाल पूछा गया था. मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में साफ तौर पर बताना चाहिए. कई बार यह पूछा गया है कि क्या किराना हिल्स पर हमला किया गया था; क्योंकि वहीं पर उनके (पाकिस्तान के) परमाणु ठिकाने हैं.’’ उन्होंने कहा कि एयर मार्शल भारती ने तब ‘‘सही कहा था कि हमने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया था.’’

'हमने सरगोधा में कई ड्रोन भेजे'

पूर्व सीडीएस ने कहा, ‘‘मैं शायद कुछ हद तक समझा सकता हूं... उन हमलों से पहले, हमने सरगोधा में कई ड्रोन भेजे थे, और किराना हिल्स सरगोधा से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में है. तो ये ड्रोन उन राडार को ढूंढ रहे थे जो सरगोधा और उसके आस-पास थे. इसकी एक समय-सीमा होती है, जिसका मतलब है कि ये लगभग दो घंटे तक हवा में मंडराते रहते हैं, और अगर कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तो ये नीचे आकर कहीं टकरा जाते हैं.” पूर्व CDS ने कहा, ‘‘हो सकता है कि वह आकर उन पहाड़ियों में से किसी एक से टकराया हो. इसलिए यह उन वजहों में से एक हो सकता है जिनके बारे में लोगों ने पूछा... क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई थीं, जिनमें किराना पहाड़ियों से धुआं निकलता दिख रहा था.’’

पीएम मोदी ने दिया था ऑपरेशन सिंदूर का निर्देश

चौहान ने यह भी बताया कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को हुई बैठक में यह तय किया गया था कि ‘‘हमें पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाना चाहिए’’ और इसके लिए ‘‘अकल्पनीय’’ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भारत सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे खत्म करना जरूरी है. चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को निर्देश दिया था कि ‘‘इसे अपने समय पर करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि विफलता की कोई गुंजाइश न हो’’ और ‘‘हमारे पास सबूत होने चाहिए.’’ उन्होंने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़े अहम फैसले इसी महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए थे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे.

क्यों रात के वक्त ऑपरेशन सिंदूर को दिया गया अंजाम?

जनरल अनिल चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान बहावलपुर के लक्ष्य को खास तौर पर सूची में इसलिए शामिल किया गया था और हमले के लिए रात का समय इसलिए चुना गया ताकि आम नागरिकों को कम से कम नुकसान हो. यह पहली बार है जब जनरल चौहान ने उस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी सार्वजनिक की है. यह बैठक मई 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाये गए सैन्य अभियान से कुछ दिन पहले हुई थी.

23-29 अप्रैल के बीच बना ऑपरेशन सिंदूर का प्लान

चौहान ने बताया कि रक्षा बलों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका फैसला 29 अप्रैल को लिया गया था. उस समय सीडीएस, तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा, ‘‘23 से 29 अप्रैल के बीच हमारे बीच कई बैठकें हुईं. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की चार-पांच बार बैठक हुई और इतनी ही बार एनएसए के साथ भी बैठकें हुईं. हम सरकार के पास गए... हमारे पास कई विकल्प थे जिन पर हमने एनएसए के साथ चर्चा की थी.’’ जनरल चौहान (रिटायर) ने बताया कि 29 अप्रैल की बैठक में ही बहावलपुर के लक्ष्य को भी सूची में शामिल किया गया था. यह रक्षा मंत्री के ज़ोर देने पर किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ‘‘हमें कुछ बड़ा करना है.’’

इनपुट: भाषा

ये भी पढ़ें- PAK के काम नहीं आए चीनी सैटेलाइट्स, Op Sindoor पर पूर्व CDS का खुलासा

About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 
Read More
Published at : 26 Aug 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Anil Chauhan Pakistan CDS Anil Chauhan OPERATION SINDOOR Kirana Hills
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा
PAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा
इंडिया
Xप्लेन: तेजी से बढ़ रहा H1N1 वायरल, देश के किस राज्य में कितने केस
Xप्लेन: तेजी से बढ़ रहा H1N1 वायरल, देश के किस राज्य में कितने केस
इंडिया
इलाहाबाद HC के हिजाब फैसले पर बोले BJP नेता नकवी - 'किसी की आस्था...'
इलाहाबाद HC के हिजाब फैसले पर बोले BJP नेता नकवी - 'किसी की आस्था...'
इंडिया
‘राम रहीम का...’, Kiss वाली कार मामले पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन
‘राम रहीम का...’, Kiss वाली कार मामले पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
दिल्ली NCR
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
क्रिकेट
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'ये देश धर्मशाला नहीं...', अमित शाह का घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान
'ये देश धर्मशाला नहीं...', अमित शाह का घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान
विश्व
US मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक पहुंचा रूस, रहस्यमयी लैंडिंग की क्या वजह?
US मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक पहुंचा रूस, रहस्यमयी लैंडिंग की क्या वजह?
इंडिया
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा- 'ट्रोलिंग बंद करें, एक महिला...'
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा- ट्रोलिंग बंद करें
शिक्षा
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget