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भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें

फ्रांसीसी महिला का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “विदेशियों को शायद इस बारे में कम जानकारी है. भारत में ये सिस्टम करीब 10 साल से चल रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Aug 2026 08:40 AM (IST)
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भारत में डिजिटल पेमेंट अब सिर्फ बड़े मॉल, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन शॉपिंग तक सीमित नहीं रह गया है. सड़क किनारे चाय बेचने वाले से लेकर ऑटो चलाने वाले तक, छोटे दुकानदारों के पास भी QR कोड नजर आ जाता है. इसी चीज ने फ्रांस से भारत घूमने आई एक महिला को हैरान कर दिया. उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने बताया कि भारत में QR कोड और UPI का इस्तेमाल देखकर उसे सबसे ज्यादा हैरानी हुई. महिला का कहना है कि उसे UPI के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल इतने छोटे-छोटे लेन-देन में भी इतना आम होगा.

चाय की दुकान से ऑटो तक दिखा QR कोड

महिला ने अपने वीडियो में भारत में रोजमर्रा की जिंदगी के उन छोटे-छोटे अनुभवों के बारे में बताया, जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया. उसके लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि QR कोड सिर्फ बड़ी दुकानों या महंगे रेस्टोरेंट में नहीं दिखे. उसे सड़क किनारे लगने वाली छोटी दुकानों, चाय की दुकानों और स्थानीय कारोबारियों के पास भी QR कोड नजर आए. यहां तक कि ऑटो में सफर करने के दौरान भी डिजिटल पेमेंट का विकल्प मौजूद था. यानी जेब में ज्यादा कैश न हो तब भी रोजमर्रा का काम आसानी से चल सकता है. महिला ने कहा कि फ्रांस से आने के बाद भारत में यह छोटी सी चीज उसके लिए बड़ा सांस्कृतिक अंतर बन गई.

 
 
 
 
 
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20 रुपये की चीज और पेमेंट मोबाइल से!

वीडियो में महिला की हैरानी की असली वजह यही है कि भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए खरीदारी का बड़ा होना जरूरी नहीं है. कोई व्यक्ति सिर्फ 20 रुपये की चीज खरीद रहा हो, एक कप चाय पी रहा हो या छोटी सी दुकान से कुछ सामान ले रहा हो, फिर भी QR कोड से पैसे भेज सकता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस बात को तुरंत पकड़ लिया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि विदेशी लोगों को इस बारे में शायद काफी कम जानकारी है, क्योंकि भारत में यह व्यवस्था कई सालों से आम है और बहुत से लोग लंबे समय से कैश का इस्तेमाल तक नहीं कर रहे. दूसरे यूजर ने कहा कि सड़क किनारे मिलने वाली 10 रुपये की चाय का भुगतान भी आसानी से UPI से किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: 50 और 10 का नोट जोड़कर चीज खरीदने पहुंच गई मासूम, दुकानदार का रिएक्शन वायरल

यूजर्स बोले, भारत में यह सिस्टम 10 साल से

फ्रांसीसी महिला का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “विदेशियों को शायद इस बारे में कम जानकारी है. भारत में ये सिस्टम करीब 10 साल से चल रहा है. मैंने तो 4 साल से कैश इस्तेमाल ही नहीं किया.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “हम सड़क किनारे 10 रुपये की चाय भी UPI से खरीद सकते हैं, इसके लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती.” कई लोगों ने महिला की हैरानी पर मजाक करते हुए कहा कि भारत में अब छोटी से छोटी दुकान पर भी QR कोड मिल जाना बिल्कुल सामान्य बात है.

यह भी पढ़ें: अब करो चोरी... ट्रेन में फोन चोर को महिला ने ऐसे दबोचा कि वायरल हो गया वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 08:40 AM (IST)
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