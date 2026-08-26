भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें

भारत में डिजिटल पेमेंट अब सिर्फ बड़े मॉल, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन शॉपिंग तक सीमित नहीं रह गया है. सड़क किनारे चाय बेचने वाले से लेकर ऑटो चलाने वाले तक, छोटे दुकानदारों के पास भी QR कोड नजर आ जाता है. इसी चीज ने फ्रांस से भारत घूमने आई एक महिला को हैरान कर दिया. उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने बताया कि भारत में QR कोड और UPI का इस्तेमाल देखकर उसे सबसे ज्यादा हैरानी हुई. महिला का कहना है कि उसे UPI के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल इतने छोटे-छोटे लेन-देन में भी इतना आम होगा.

चाय की दुकान से ऑटो तक दिखा QR कोड

महिला ने अपने वीडियो में भारत में रोजमर्रा की जिंदगी के उन छोटे-छोटे अनुभवों के बारे में बताया, जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया. उसके लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि QR कोड सिर्फ बड़ी दुकानों या महंगे रेस्टोरेंट में नहीं दिखे. उसे सड़क किनारे लगने वाली छोटी दुकानों, चाय की दुकानों और स्थानीय कारोबारियों के पास भी QR कोड नजर आए. यहां तक कि ऑटो में सफर करने के दौरान भी डिजिटल पेमेंट का विकल्प मौजूद था. यानी जेब में ज्यादा कैश न हो तब भी रोजमर्रा का काम आसानी से चल सकता है. महिला ने कहा कि फ्रांस से आने के बाद भारत में यह छोटी सी चीज उसके लिए बड़ा सांस्कृतिक अंतर बन गई.

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20 रुपये की चीज और पेमेंट मोबाइल से!

वीडियो में महिला की हैरानी की असली वजह यही है कि भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए खरीदारी का बड़ा होना जरूरी नहीं है. कोई व्यक्ति सिर्फ 20 रुपये की चीज खरीद रहा हो, एक कप चाय पी रहा हो या छोटी सी दुकान से कुछ सामान ले रहा हो, फिर भी QR कोड से पैसे भेज सकता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस बात को तुरंत पकड़ लिया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि विदेशी लोगों को इस बारे में शायद काफी कम जानकारी है, क्योंकि भारत में यह व्यवस्था कई सालों से आम है और बहुत से लोग लंबे समय से कैश का इस्तेमाल तक नहीं कर रहे. दूसरे यूजर ने कहा कि सड़क किनारे मिलने वाली 10 रुपये की चाय का भुगतान भी आसानी से UPI से किया जा सकता है.

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यूजर्स बोले, भारत में यह सिस्टम 10 साल से

फ्रांसीसी महिला का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “विदेशियों को शायद इस बारे में कम जानकारी है. भारत में ये सिस्टम करीब 10 साल से चल रहा है. मैंने तो 4 साल से कैश इस्तेमाल ही नहीं किया.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “हम सड़क किनारे 10 रुपये की चाय भी UPI से खरीद सकते हैं, इसके लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती.” कई लोगों ने महिला की हैरानी पर मजाक करते हुए कहा कि भारत में अब छोटी से छोटी दुकान पर भी QR कोड मिल जाना बिल्कुल सामान्य बात है.

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