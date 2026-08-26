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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?

अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?

पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया में उन्हें महिला क्रिकेट खेलने की मंजूरी मिली है. वे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 26 Aug 2026 08:45 AM (IST)
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर एक बार फिर क्रिकेट को लेकर चर्चा में हैं. जेंडर ट्रांजिशन के बाद अनाया ने क्रिकेट से दूरी बना ली थी, लेकिन अब वह दोबारा मैदान पर लौटने की तैयारी कर रही हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया में महिला क्रिकेट खेलने की अनुमति मिल गई है. हालांकि, यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या वह इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल सकती हैं?

ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने का रास्ता खुला

अनाया को फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में महिला क्लब क्रिकेट खेलने की मंजूरी मिली है. यानी वह वहां प्रीमियर क्रिकेट में हिस्सा ले सकती हैं. इसके जरिए वह दोबारा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर सकती हैं. अनाया अब ऑस्ट्रेलिया में एक क्लब से जुड़ने की तैयारी कर रही हैं. इसके बाद वह अपने प्रदर्शन के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी. उनके लिए यह सिर्फ क्रिकेट में वापसी नहीं, बल्कि लंबे समय से देखे जा रहे सपने की तरफ एक बड़ा कदम है.

WBBL में खेलने का भी मौका

अनाया की नजर विमेंस बिग बैश लीग यानी WBBL पर भी है. हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नियमों के मुताबिक Elite Women’s Cricket में खेलने के लिए खिलाड़ी को तय टेस्ट और पात्रता प्रक्रिया से गुजरना होगा. अगर अनाया सभी शर्तें पूरी करती हैं, तो मार्च 2027 से उनके लिए Elite Women’s Cricket का रास्ता खुल सकता है. इसका मतलब यह भी है कि WBBL में खेलने की पात्रता मिलना और किसी टीम में चुना जाना अलग-अलग चीजें हैं. पहले उन्हें अपनी फिटनेस और प्रदर्शन के दम पर खुद को साबित करना होगा.

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फिर इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं?

यही इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है. ऑस्ट्रेलिया में घरेलू और एलीट महिला क्रिकेट खेलने की अनुमति मिलने के बावजूद अनाया फिलहाल इंटरनेशनल महिला क्रिकेट नहीं खेल सकतीं. दरअसल, ICC के मौजूदा नियम मेल पुबर्टी से गुजर चुकी ट्रांसजेंडर वुमन को इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में खेलने की अनुमति नहीं देते.

इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मंजूरी का फायदा घरेलू क्रिकेट तक सीमित है, लेकिन ICC के स्तर पर नियम अलग हैं. यानी अगर अनाया ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट या आगे चलकर WBBL खेलती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह ऑस्ट्रेलिया या भारत की महिला इंटरनेशनल टीम का हिस्सा भी बन सकती हैं.

भारत में क्या स्थिति है?

भारत में इस तरह के मामले को लेकर BCCI की स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है. अनाया की ओर से पात्रता को लेकर BCCI से संपर्क किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन इस मामले में कोई स्पष्ट सार्वजनिक नीति सामने नहीं आई है.

फिलहाल अनाया का फोकस क्रिकेट में वापसी पर है. अगर वह ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करती हैं और जरूरी शर्तें पूरी करती हैं, तो 2027 में उनके सामने एलीट क्रिकेट का मौका आ सकता है. लेकिन मौजूदा ICC नियमों के तहत इंटरनेशनल महिला क्रिकेट खेलना उनके लिए संभव नहीं है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 26 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Anaya Bangar CRICKET
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