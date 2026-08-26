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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आप कौन होते हैं...', स्कूल में हिजाब वाले मामले पर भड़के ओवैसी

'आप कौन होते हैं...', स्कूल में हिजाब वाले मामले पर भड़के ओवैसी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग को खारिज कर दिया. इस मामले पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Aug 2026 10:03 AM (IST)
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब के मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने के की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया था. ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला करार दिया. उन्होंने इस संविधान के खिलाफ भी बताया.

'ANI' की रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर में कहा, 'इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है. एक लड़की स्कूल में हिजाब पहनकर गई थी और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिजाब नहीं पहना जा सकता. मैं हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं.'

उन्होंने सबरीमाला का जिक्र करते हुए कहा, 'सबरीमाला का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 9 जज यह तय कर रहे हैं कि क्या जरूरी है. आज का फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है. आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि इस्लाम के लिए क्या जरूरी है? यह इस्लाम पर हमला है.'

इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है हिजाब - हाईकोर्ट

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति देने का मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी. प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने अपनी मां के जरिए यह याचिका दायर की थी. छात्रा ने इस स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास की है और वह इसी स्कूल में 11वीं कक्षा में एडमीशन ले रही है.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा, 'हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी कई कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है. यहां तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वह आती है, उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है.' हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है.

यह भी पढ़ें : 'मेरी मां का परिवार भारत में...', भागवत के कार्यक्रम से चिढ़े जोहरान ममदानी?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Aug 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM INDIA
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