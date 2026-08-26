'आप कौन होते हैं...', स्कूल में हिजाब वाले मामले पर भड़के ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब के मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने के की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया था. ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला करार दिया. उन्होंने इस संविधान के खिलाफ भी बताया.

'ANI' की रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर में कहा, 'इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है. एक लड़की स्कूल में हिजाब पहनकर गई थी और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिजाब नहीं पहना जा सकता. मैं हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं.'

उन्होंने सबरीमाला का जिक्र करते हुए कहा, 'सबरीमाला का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 9 जज यह तय कर रहे हैं कि क्या जरूरी है. आज का फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है. आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि इस्लाम के लिए क्या जरूरी है? यह इस्लाम पर हमला है.'

इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है हिजाब - हाईकोर्ट

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति देने का मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी. प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने अपनी मां के जरिए यह याचिका दायर की थी. छात्रा ने इस स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास की है और वह इसी स्कूल में 11वीं कक्षा में एडमीशन ले रही है.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा, 'हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी कई कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है. यहां तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वह आती है, उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है.' हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है.

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