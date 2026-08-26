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अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम

डीनो मोरिया और बिपाशा बसु की हॉरर फिल्म 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा तो आपको याद ही होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आजकल कहां हैं और क्या कर रही हैं? चलिए हम बताते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 26 Aug 2026 08:20 AM (IST)
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साल 2002 में रिलीज हुई डीनो मोरिया और बिपाशा बसु की हॉरर फिल्म 'राज' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म में एक्ट्रेस मालिनी शर्मा ने 'ग्लैमरस भूतनी' मालिनी मलिक का किरदार निभाया था. भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन अपनी दमदार एक्टिंग और खासकर 'आपके प्यार में' गाने से उन्होंने घर-घर में पहचान बना ली थी. फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बावजूद 'राज' के बाद मालिनी शर्मा ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हो गईं.

'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा याद हैं?
मालिनी आज फिल्मों और ग्लैमर की दुनिया से काफी दूर हैं. उन्होंने ऐसी जिंदगी चुनी है, जहां वो नेचर के करीब रहकर सुकून से अपनी जिंदगी जी रही हैं. मालिनी अब सह्याद्रि की पहाड़ियों में एक फार्मस्टे चलाती हैं, जहां वो सब्जियां उगाने के साथ-साथ अपने मेहमानों के लिए खाना भी तैयार करती हैं. मालिनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने फार्मस्टे में नजर आ रही हैं और काफी खुश हैं. 

 
 
 
 
 
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मॉडलिंग से शुरू किया था करियर
मालिनी शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. इसके बाद वो कई पॉपुलर म्यूजिक वीडियोज में नजर आईं. बॉम्बे वाइकिंग्स के गाने 'क्या सूरत है' और मीका सिंह के 'सावन में लग गई आग' से उन्हें खास पहचान मिली. फिल्मों में आने से पहले मालिनी ने टीवी पर भी काम किया. वो 'C.A.T.S.' और 'हम दोनों' जैसे शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. 

अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम

फिल्म 'राज' से मिली पहचान
साल 2002 में मालिनी शर्मा ने फिल्म 'राज' से बॉलीवुड में कदम रखा था. ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी. विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी इस हॉरर फिल्म में मालिनी ने 'मालिनी मलिक' का किरदार निभाया था, जिसने उन्हें खूब पहचान दिलाई. फिल्म के मशहूर गाने 'आपके प्यार में' में भी वो नजर आई थीं. आज भी 'राज' का जिक्र होते ही कई लोगों को मालिनी का भूतनी वाला किरदार याद आ जाता है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, लेकिन इसके बाद मालिनी ने बॉलीवुड से दूरी बना ली. 

शादी और तलाक भी रहा चर्चा में
मालिनी शर्मा की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है. उन्होंने फिल्म 'तुम बिन' फेम एक्टर प्रियांशु चटर्जी से शादी की थी. हालांकि, दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और साल 2001 में उनका तलाक हो गया.

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शुरू किया 'द स्लो लोकल'
बॉलीवुड से दूर होने के बाद मालिनी ने 'द स्लो लोकल' नाम से अपना वेंचर शुरू किया. ये खाना, क्राफ्ट, वर्कशॉप और एक सुकून भरी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है. इसकी शुरुआत मुंबई में लोकल फूड, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, वर्कशॉप और पॉप-अप इवेंट्स के जरिए हुई थी. बॉलीवुड से दूर मालिनी इससे जुड़े कई तरह के काम करती रही हैं. इनमें बच्चों के लिए वर्कशॉप और कहानी सुनाने के सेशन से लेकर घर पर बनी ब्रेड, कॉफी, ग्रेनोला, जैम और तेल जैसी चीजें शामिल हैं. 

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सह्याद्रि में चलाती हैं फार्मस्टे
अब मालिनी शर्मा ने अपनी जिंदगी को प्रकृति के और करीब कर लिया है. वो पुणे से करीब दो घंटे की दूरी पर सह्याद्रि की पहाड़ियों में एक फार्मस्टे चलाती हैं. यहां वो खुद सब्जियां उगाती हैं और फार्म पर उगी चीजों से अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार करती हैं. वो करीब 2020 से इस फार्म पर रह रही हैं. उनका फार्मस्टे शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह है, जहां लोग घर पर उगाया हुआ खाना और प्रकृति के बीच सुकून के पल का आनंद ले सकते हैं.

क्या बॉलीवुड में वापसी करेंगी मालिनी शर्मा?
मालिनी भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो कभी-कभार सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से बातचीत करती हैं. न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, एक फैन ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें बॉलीवुड छोड़ने का अफसोस है, तो मालिनी ने दिलचस्प जवाब दिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, बल्कि उससे सिर्फ दूर हो गई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी वापस लौट सकती हैं. फिलहाल मालिनी शर्मा की जिंदगी फिल्मों की चमक-दमक से दूर पहाड़ों, फार्मस्टे और 'द स्लो लोकल' के इर्द-गिर्द घूम रही है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 26 Aug 2026 08:20 AM (IST)
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