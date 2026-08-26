भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद

भारत घूमने आए एक विदेशी नागरिक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पहले वह घबरा गया, लेकिन कुछ ही देर में भारतीय लोगों और पुलिस के व्यवहार ने उसका दिल जीत लिया. दरअसल, विदेशी नागरिक को सड़क पर चोट लग गई थी. उसे घायल देखकर आसपास के लोग उसके पास पहुंच गए और कुछ ही देर में पुलिसकर्मी भी वहां आ गए. सभी यह जानने की कोशिश करने लगे कि उसे आखिर हुआ क्या है.

चोट लगी तो मदद के लिए आगे आई पुलिस

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी विदेशी नागरिक से उसकी हालत के बारे में पूछता है. जब पता चलता है कि उसे चोट लगी है तो पुलिसकर्मी उससे कहता है कि चलिए, आपको अस्पताल लेकर चलते हैं. इस दौरान विदेशी नागरिक थोड़ी झिझक के साथ कहता है कि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं. शायद उसे लगा कि अस्पताल जाने के बाद सबसे बड़ी परेशानी पैसों की होगी.

View this post on Instagram A post shared by XIRO XI (@xiro.xi)

'पैसों की चिंता मत करो, इलाज कराया जाएगा'

विदेशी की यह बात सुनकर आसपास मौजूद लोग उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. लोगों की ओर से उसे बताया जाता है कि उसका इलाज कराया जाएगा और मदद के लिए पैसे नहीं मांगे जाएंगे. यह सुनते ही विदेशी नागरिक हैरान रह जाता है. उसके चेहरे के हावभाव से साफ नजर आता है कि उसे इस तरह की मदद की उम्मीद नहीं थी.

भारतीयों की दरियादिली देखकर विदेशी हुआ भावुक

इसके बाद विदेशी नागरिक वहां मौजूद लोगों और पुलिसकर्मी के व्यवहार की तारीफ करता नजर आता है. उसके लिए यह सिर्फ अस्पताल पहुंचने की बात नहीं थी, बल्कि मुश्किल वक्त में अनजान लोगों का साथ मिलना भी एक यादगार अनुभव बन गया. जिस देश में वह घूमने आया था, उसी देश के लोगों ने परेशानी के समय उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया.

यह भी पढ़ें: अब करो चोरी... ट्रेन में फोन चोर को महिला ने ऐसे दबोचा कि वायरल हो गया वीडियो

बाइक पर बैठकर अस्पताल के लिए हुआ रवाना

मदद का भरोसा मिलने के बाद विदेशी नागरिक बाइक पर बैठता है और इलाज के लिए अस्पताल की ओर रवाना हो जाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इस पूरे घटनाक्रम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि भारत की असली खूबसूरती सिर्फ यहां की जगहों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक-दूसरे की मदद करने वाले लोगों में भी दिखाई देती है.

वीडियो को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि विदेशी पर्यटक भारत घूमने आया था, लेकिन उसे यहां से एक ऐसा अनुभव मिला जिसे शायद वह जिंदगीभर नहीं भूल पाएगा. अनजान लोगों की मदद, पुलिस का सहयोग और बिना पैसे की चिंता किए इलाज का भरोसा मिलने वाला यह पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

यह भी पढ़ें: 50 और 10 का नोट जोड़कर चीज खरीदने पहुंच गई मासूम, दुकानदार का रिएक्शन वायरल