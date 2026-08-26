Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद

भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद

विदेशी की यह बात सुनकर आसपास मौजूद लोग उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. लोगों की ओर से उसे बताया जाता है कि उसका इलाज कराया जाएगा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Aug 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

भारत घूमने आए एक विदेशी नागरिक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पहले वह घबरा गया, लेकिन कुछ ही देर में भारतीय लोगों और पुलिस के व्यवहार ने उसका दिल जीत लिया. दरअसल, विदेशी नागरिक को सड़क पर चोट लग गई थी. उसे घायल देखकर आसपास के लोग उसके पास पहुंच गए और कुछ ही देर में पुलिसकर्मी भी वहां आ गए. सभी यह जानने की कोशिश करने लगे कि उसे आखिर हुआ क्या है.

चोट लगी तो मदद के लिए आगे आई पुलिस

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी विदेशी नागरिक से उसकी हालत के बारे में पूछता है. जब पता चलता है कि उसे चोट लगी है तो पुलिसकर्मी उससे कहता है कि चलिए, आपको अस्पताल लेकर चलते हैं. इस दौरान विदेशी नागरिक थोड़ी झिझक के साथ कहता है कि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं. शायद उसे लगा कि अस्पताल जाने के बाद सबसे बड़ी परेशानी पैसों की होगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by XIRO XI (@xiro.xi)

'पैसों की चिंता मत करो, इलाज कराया जाएगा'

विदेशी की यह बात सुनकर आसपास मौजूद लोग उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. लोगों की ओर से उसे बताया जाता है कि उसका इलाज कराया जाएगा और मदद के लिए पैसे नहीं मांगे जाएंगे. यह सुनते ही विदेशी नागरिक हैरान रह जाता है. उसके चेहरे के हावभाव से साफ नजर आता है कि उसे इस तरह की मदद की उम्मीद नहीं थी.

भारतीयों की दरियादिली देखकर विदेशी हुआ भावुक

इसके बाद विदेशी नागरिक वहां मौजूद लोगों और पुलिसकर्मी के व्यवहार की तारीफ करता नजर आता है. उसके लिए यह सिर्फ अस्पताल पहुंचने की बात नहीं थी, बल्कि मुश्किल वक्त में अनजान लोगों का साथ मिलना भी एक यादगार अनुभव बन गया. जिस देश में वह घूमने आया था, उसी देश के लोगों ने परेशानी के समय उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया.

यह भी पढ़ें: अब करो चोरी... ट्रेन में फोन चोर को महिला ने ऐसे दबोचा कि वायरल हो गया वीडियो

बाइक पर बैठकर अस्पताल के लिए हुआ रवाना

मदद का भरोसा मिलने के बाद विदेशी नागरिक बाइक पर बैठता है और इलाज के लिए अस्पताल की ओर रवाना हो जाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इस पूरे घटनाक्रम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि भारत की असली खूबसूरती सिर्फ यहां की जगहों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक-दूसरे की मदद करने वाले लोगों में भी दिखाई देती है.

वीडियो को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि विदेशी पर्यटक भारत घूमने आया था, लेकिन उसे यहां से एक ऐसा अनुभव मिला जिसे शायद वह जिंदगीभर नहीं भूल पाएगा. अनजान लोगों की मदद, पुलिस का सहयोग और बिना पैसे की चिंता किए इलाज का भरोसा मिलने वाला यह पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

यह भी पढ़ें: 50 और 10 का नोट जोड़कर चीज खरीदने पहुंच गई मासूम, दुकानदार का रिएक्शन वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद
भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में बाढ़ के बीच कार की छत पर काम करता दिखा शख्स, वीडियो वायरल
गुरुग्राम में बाढ़ के बीच कार की छत पर काम करता दिखा शख्स, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
मॉल में पापा की परियों के बीच छिड़ा युद्ध, बाल नोच नोचकर पीटा
मॉल में पापा की परियों के बीच छिड़ा युद्ध, बाल नोच नोचकर पीटा
ट्रेंडिंग
मुंबई मेट्रो में बिल्ली की लगी नौकरी? MMMOCL ने दिया ये पद
मुंबई मेट्रो में बिल्ली की लगी नौकरी? MMMOCL ने दिया ये पद
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
दिल्ली NCR
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
क्रिकेट
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'ये देश धर्मशाला नहीं...', अमित शाह का घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान
'ये देश धर्मशाला नहीं...', अमित शाह का घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान
विश्व
US मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक पहुंचा रूस, रहस्यमयी लैंडिंग की क्या वजह?
US मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक पहुंचा रूस, रहस्यमयी लैंडिंग की क्या वजह?
इंडिया
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा- 'ट्रोलिंग बंद करें, एक महिला...'
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा- ट्रोलिंग बंद करें
शिक्षा
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget