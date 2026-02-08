हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: फिर फिसली नीतीश कुमार की जुबान, मखाना को कह दिया... वायरल वीडियो देख आप भी पकड़ लेंगे माथा

Video: फिर फिसली नीतीश कुमार की जुबान, मखाना को कह दिया... वायरल वीडियो देख आप भी पकड़ लेंगे माथा

दिलचस्प बात यह है कि जिस मखाना का जिक्र करते वक्त यह चूक हुई, वही मखाना बिहार की पहचान भी माना जाता है. मखाना न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 08 Feb 2026 06:57 AM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी. दरअसल यह वीडियो किसी विवादित बयान का नहीं, बल्कि जुबान फिसलने का है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ऐसी छोटी सी चूक भी मीम और ट्रेंड बन जाती है. वीडियो में नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान मखाना की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच वह गलती से मखाना की जगह पखाना शब्द बोल देते हैं. बस फिर क्या था, यह क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई.

मखाना को क्या कह गए नीतीश?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार आत्मविश्वास के साथ भाषण दे रहे होते हैं और बिहार में मखाना उत्पादन, किसानों और उससे जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हैं. इसी दौरान अचानक उनकी जुबान फिसल जाती है और वह मखाना की जगह पखाना कह देते हैं. सदन में मौजूद कुछ लोग पहले तो चौंक जाते हैं, फिर हल्की मुस्कान भी दिखती है. खुद नीतीश कुमार को भी तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह बात संभालने की कोशिश करते हैं.

सोशल मीडिया पर बना मजाक

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यूजर्स ने इसे हाथोंहाथ ले लिया. ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस क्लिप को शेयर करते हुए लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे उम्र का असर बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि नेताओं की हर बात अब माइक्रोस्कोप के नीचे है. वहीं कई यूजर्स ने इस वीडियो पर मीम्स बना दिए, जो देखते ही देखते वायरल हो गए.

राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य पहलू है मखाना

दिलचस्प बात यह है कि जिस मखाना का जिक्र करते वक्त यह चूक हुई, वही मखाना बिहार की पहचान भी माना जाता है. मखाना न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, बल्कि हजारों किसानों की आजीविका का साधन भी है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों ने इसे राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से भी देखना शुरू कर दिया.

Published at : 08 Feb 2026 06:57 AM (IST)
