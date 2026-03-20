बेंगलुरु के ऑटो में लटका मिला Meta का ID कार्ड, वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर उठने लगे सवाल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. टेक इंडस्ट्री में लगातार हो रहे ले ऑफ के बीच यह वीडियो और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है. दरअसल, बेंगलुरु से सामने आए इस वीडियो में एक ऑटो ड्राइवर के ऑटो के अंदर मेटा का आईडी कार्ड लटका हुआ नजर आता है. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या यह ड्राइवर कभी मेटा में काम करता था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है. इस तरह से कई लोग कई तरह के कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं.



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बेंगलुरु के ऑटो में लटका मिला मेटा का आईडी कार्ड



यह वायरल वीडियो एक पैसेंजर की ओर से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें वह ऑटो में बैठा हुआ है और कैमरा सामने ड्राइवर की तरफ घूमता है. इस दौरान ऑटो के अंदर ऊपर की तरफ एक आईडी कार्ड लटका हुआ दिखाई देता है, जिस पर मेटा का लोगो साफ नजर आता है. वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर ने कैप्शन में लिखा टेक ले ऑफ हीटिंग डिफरेंट दिस ईयर. यानी वह इस तरफ इशारा कर रहा था कि शायद यह ड्राइवर पहले किसी बड़ी टेक कंपनी में काम करता था, हालांकि बाद में वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने खुद माना कि उसने ड्राइवर से इस बारे में कंफर्म नहीं किया. ऐसे में यह साफ नहीं है की आईडी कार्ड ड्राइवर का है या फिर किसी दूसरे यात्री का छूट गया था, जिसे उसने वहां टांग दिया. वहीं ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसे टेक इंडस्ट्री में हो रही छंटनी से जोड़ दिया तो कुछ नहीं इसे सिर्फ एक इत्तेफाक बताया.

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यूजर्स के मजेदार और तीखे कमेंट्स



वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स इसे देखकर सोशल मीडिया पर कमेंट भी करने लग गए हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया क्या पता किसी का कलेक्ट कर लिया हो. एक यूजर ने वीडियो बनाने वाले को लेकर कमेंट किया कि क्या तुमने ऑटो वाले से कंफर्म किया कि यह उसी का आईडी कार्ड है शायद यह किसी और का छूट गया हो. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है स्टील ऑटो वाला किसी एमएनसी कंपनी के एम्पलाई से ज्यादा अच्छा कमा रहा होगा. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया मेटा से ऑटो तक का सफर. वहीं एक और यूजर लिखता है असली कमाई ऑफिस जाने में नहीं, ऑफिस भेजने में है. इस वीडियो के बाद कई यूजर ने मजाक-मजाक में साइड हसल की बात भी कह दी.

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