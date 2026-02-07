एयरपोर्ट चेक इन के बाद कहां जाता है आपका लगेज? कैमरे ने खोला सामान के सफर का चौंकाने वाला राज

सोशल मीडिया पर आजकल लोग अपनी ट्रिप से जुड़ें कई वीडियो शेयर करते रहते हैं. वहीं एयरपोर्ट से भी लोगों के लगेज को लेकर कई वीडियो वायरल होते हैं. दरअसल हवाई यात्रा के दौरान हम अपना सामान चेक इन काउंटर पर जमा कर देते हैं और बेफिक्र होकर फ्लाइट में बैठ जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चेक इन के बाद आपका लगेज किन रास्तों से गुजरता है और आखिर प्लेन तक कैसे पहुंचता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी सवाल का जवाब दिया है जिसे देखकर लोग भी हैरान रह गए है.

कैमरे में कैद हुआ लगेज का पूरा सफर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @wealth नाम के अकाउंट और एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक सूटकेस के अंदर कैमरा लगाया गया है. इसके बाद चेक इन से लेकर फ्लाइट में लोड होने तक लगेज के पूरे सफर को रिकॉर्ड किया गया. वीडियो में साफ दिखता है कि लगेज कैसे तेज रफ्तार कन्वेयर बेल्ट्स, स्कैनिंग मशीनों और ऑटोमैटिक सिस्टम से गुजरता हुआ कार्गो एरिया तक पहुंचता है और फिर विमान में लोड किया जाता है. वहीं इस वीडियो देखकर कई लोग इसलिए हैरान है, क्योंकि जिस सामान को वे बहुत संभालकर पैक करते हैं. वह इस दौरान कई बार टकराता, घूमता और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता नजर आता है. यही वजह है कि कई बार बैग टूटने या सामान खराब होने की शिकायतें सामने आती है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक हजारों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं. साथ ही इस वीडियो पर कई लोग अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं.

This is the journey your suitcase takes after checking in for a flight. ✈️🧳 pic.twitter.com/Ztv3vykL5t — HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) February 4, 2026

सोशल मीडिया पर मजेदार और तीखे रिएक्शन

लगेज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन भी जमकर वायरल हो रहे हैं. इस वीडियो को देख कर एक यूजर ने कमेंट किया कि शायद यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है, लेकिन सामान की जांच तब की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सुरक्षित है. इसके अलावा दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा वीडियो का वो हिस्सा कहां है, जहां लगेज की जमकर पिटाई होती है. वही एक और यूजर कमेंट करता है स्मूद टू वॉच. इसके अलावा कुछ यूजर इस वीडियो को दिलचस्प और मजेदार बताते हैं. लेकिन कई यूजर्स इस वीडियो को देखकर चिंता जताते हुए कमेंट करते हैं कि इससे मेरा मन करता है कि मैं फिर कभी सामान चेक न कराऊं.

