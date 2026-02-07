शख्स ने रेलवे ट्रैक के बीच से बचाई गायों की जान, यहां देखे वायरल वीडियो

कभी-कभी हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, जब किसी की साधारण कोशिश भी किसी की जान बचा सकती है. यही चीज हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में देखने को मिली, यह वीडियो न सिर्फ दिल को छू रहा है बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि असली नायक हमेशा बड़े कपड़े या चमक-दमक में नहीं दिखते. कभी-कभी सच्चा साहस सिर्फ एक इंसान और उसकी हिम्मत में छुपा होता है. इस वायरल वीडियो में कोहरे में जान हथेली पर शख्स ने रेलवे ट्रैक के बीच से गायों की जान बचाई. जिसके बाद ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है.

क्या हुआ वायरल वीडियो में

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रेलवे क्रॉसिंग पर कई गाय और भैंसें खड़ी हैं.कोहरा इतना घना है कि आगे ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी. क्रॉसिंग का बैरियर भी नीचे है, यानी कोई भी समय ट्रेन आ सकती है. वहीं पास खड़े लोग सिर्फ यह नजारा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था. तभी अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है. वह घबराया हुआ है, वह वहां खड़े लोगों से कहता है, सब तमाशा देख रहे हैं, पर कोई उन्हें नहीं भगा रहा है. ट्रेन कभी भी आ सकती है. वह हाथ हिलाता, जोर से चिल्लाता और एक-एक करके सभी गायों और भैंसों को रेलवे ट्रैक से दूर सुरक्षित जगह पर ले जाता है.वीडियो के अंत में वह शख्स राहत की सांस लेते हुए और खुश होकर कहता है,“जय गौ माता.

THE MAN SAVED THE COWS AND BULLS FROM BEING HIT BY THE TRAIN. pic.twitter.com/YVXw0be6Hy — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 2, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों के प्यार भरे कमेंट्स

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ध्यान खींचा. लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, रियल लाइफ का हीरो, सबके पास दिखने वाला कवच नहीं होता, लेकिन साहस और नेक दिल हर किसी में हो सकता है. एक और व्यक्ति ने कहा, आज भी कुछ लोग हैं जो जानवरों के जीवन की परवाह करते हैं. यह देखकर बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कुछ लोग इस घटना से चिंतित भी हुए. किसी ने लिखा, जिस देश में गायों की पूजा होती है, वहां ये जानवर खुले में घूमते हैं और उनकी कोई सुरक्षा नहीं है. अगर हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें क्यों पालते हैं.

