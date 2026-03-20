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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआते-जाते गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहा था सनकी शख्स, पकड़ने में पुलिस का निकला दम; वीडियो वायरल

आते-जाते गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहा था सनकी शख्स, पकड़ने में पुलिस का निकला दम; वीडियो वायरल

सुबह होते-होते उसका व्यवहार और ज्यादा खतरनाक हो गया. वह सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर पत्थर फेंकने लगा, जैसे यह उसके लिए कोई आम बात हो. यह न सिर्फ लोगों के लिए डरावना था

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 Mar 2026 06:00 PM (IST)
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कोलकाता से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर लोग चौंक भी रहे हैं और सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं. एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति पूरी रात और सुबह तक सड़क पर अजीब हरकतें करता नजर आता है. बताया जा रहा है कि इस शख्स ने रात करीब 1 बजे से ही इलाके में शोर-शराबा शुरू कर दिया था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की नींद खराब हो गई. 

सुबह होते-होते उसका व्यवहार और ज्यादा खतरनाक हो गया. वह सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर पत्थर फेंकने लगा, जैसे यह उसके लिए कोई आम बात हो. यह न सिर्फ लोगों के लिए डरावना था, बल्कि बेहद खतरनाक भी था. वीडियो देखने वाले लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह हरकत मजाक थी या किसी मानसिक परेशानी का संकेत है. 

रात से शुरू हुआ हंगामा

वायरल वीडियो के अनुसार, यह शख्स रात के 1 बजे से ही सड़कों पर चिल्लाता और अजीब हरकतें करता नजर आया. धीरे-धीरे उसका व्यवहार और आक्रामक हो गया. लोग अपने घरों की बालकनी और खिड़कियों से यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था.  इस दौरान उसने इलाके में काफी अशांति फैलाई और लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया. 

 
 
 
 
 
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सुबह होते ही शुरू की पत्थरबाजी

सुबह स्थिति और बिगड़ गई. वह व्यक्ति सड़क से गुजर रही हर गाड़ी पर पत्थर फेंकने लगा. इससे कई वाहन चालक घबरा गए और वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगे. सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब उसने गलती से एक पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थर मार दिया. आमतौर पर ऐसी स्थिति में व्यक्ति डर जाता है या भाग जाता है, लेकिन इस शख्स ने ऐसा कुछ नहीं किया. वह बिना डरे अपनी हरकतें जारी रखता रहा.

यह भी पढ़ें - इंस्टाग्राम देख बच्चों ने बनाया खतरनाक हथियार, गुस्से से लाल हुए पापा ने की चप्पल से धुनाई; वीडियो वायरल

पुलिस और शख्स के बीच भाग-दौड़

जैसे ही पत्थर पुलिस की गाड़ी पर लगा, एक पुलिसकर्मी तुरंत गाड़ी से उतरा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह घटना किसी फिल्मी सीन जैसी बन गई. पुलिसकर्मी कई बार उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हर बार छूटकर भाग जाता था. इस दौरान वहां भीड़ भी जमा हो गई. कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार निकल जाता था. आखिरकार पुलिस ने उसे काबू में किया और रस्सी से उसके हाथ बांध दिए. उसे गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन वह वहां से भी भागने में सफल रहा. बाद में पुलिस ने फिर से पकड़कर इस बार उसके पैरों को भी बांध दिया और अपने साथ ले गई.

लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई है. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कई लोग इस पर चिंता जता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान लग रहा है और उसे इलाज की जरूरत है, न कि मारपीट की. वहीं कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई की तारीफ भी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें - मुंबई में लग्जरी लाइफ जी रही व्लॉगर ने खुद को बताया Stay-at-home daughter, वीडियो वायरल

Published at : 20 Mar 2026 06:00 PM (IST)
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Social Media Viral Reel Strange Man Kolkata Viral Video
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