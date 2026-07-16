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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: घर में पोल डांस करना पड़ा भारी, छत से उखड़ा खंभा और आ गई बाढ़- वीडियो वायरल

Video: घर में पोल डांस करना पड़ा भारी, छत से उखड़ा खंभा और आ गई बाढ़- वीडियो वायरल

यह घटना टेक्सास के ह्यूस्टन शहर की है, जहां रहने वाली पोल परफॉर्मर आशा गिल्बर्ट अपने अपार्टमेंट में रोज की तरह पोल डांस की प्रैक्टिस कर रही थीं. आशा जैसे ही पोल पर चढ़कर करतब दिखाने लगीं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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इंटरनेट पर वायरल होने और अपने हुनर का प्रदर्शन करने के चक्कर में कई बार लोग ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला और थोड़ा डरावना मामला अमेरिका के टेक्सास से सामने आया है. यहां एक महिला डांसर अपने घर में लगे डांस पोल पर प्रैक्टिस कर रही थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनका पूरा घर स्विमिंग पूल बन गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी आफत ला सकती है.

पोल उखड़ा और घर में आ गई 'बाढ़'

यह घटना टेक्सास के ह्यूस्टन शहर की है, जहां रहने वाली पोल परफॉर्मर आशा गिल्बर्ट अपने अपार्टमेंट में रोज की तरह पोल डांस की प्रैक्टिस कर रही थीं. आशा जैसे ही पोल पर चढ़कर करतब दिखाने लगीं, अचानक छत से बंधा वह भारी-भरकम पोल उखड़ गया. पोल गिरते ही सीधे छत पर लगे फायर स्प्रिंकलर  से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्प्रिंकलर सिस्टम तुरंत चालू हो गया और उससे पानी का बेहद तेज प्रेशर वाला फव्वारा छूट पड़ा. देखते ही देखते पूरा कमरा पानी से भर गया और घर में 'बाढ़' जैसे हालात बन गए.

बेजुबान पालतू कुत्ते की जान पर आई आफत

जब पानी का तेज फव्वारा शुरू हुआ, तो कमरे में आशा के साथ उनका पालतू कुत्ता भी मौजूद था. अचानक हुई इस बौछार से आशा और उनका कुत्ता पूरी तरह भीग गए. आशा ने बताया कि वह उस वक्त पूरी तरह सदमे में आ गई थीं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था. उन्होंने कहा, "मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने बेजुबान कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकालने पर था." गनीमत रही कि आशा तुरंत अपने कुत्ते को लेकर फ्लैट से बाहर भागने में कामयाब रहीं. बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद पानी के इस बहाव को रोका और अपार्टमेंट को और ज्यादा नुकसान होने से बचाया.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "पोल डांस करते-करते अचानक रेन डांस शुरू हो गया." वहीं दूसरे यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा, "घर में ऐसे भारी उपकरण लगाने से पहले उनकी मजबूती की जांच जरूर कर लेनी चाहिए, आज तो बड़ी दुर्घटना होने से बच गई." एक और यूजर ने कमेंट किया, "अच्छा हुआ कि लड़की ने खुद से पहले अपने कुत्ते की जान बचाई, वह एक सच्ची पेट लवर है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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