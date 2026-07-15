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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइंसानों की तरह बास्केटबॉल खेलती दिखी डॉल्फिन, हवा में उछलकर किया परफेक्ट शॉट, देखें वीडियो

इंसानों की तरह बास्केटबॉल खेलती दिखी डॉल्फिन, हवा में उछलकर किया परफेक्ट शॉट, देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डॉल्फिन स्विमिंग पूल में अपने ट्रेनर के पास तैरती हुई आती है. मालिक के हाथ में एक छोटी सी बास्केटबॉल है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jul 2026 08:19 PM (IST)
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इंटरनेट पर जानवरों के प्यारे और हैरान कर देने वाले वीडियो अक्सर लोगों का दिन बना देते हैं. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. आमतौर पर इंसानों को बास्केटबॉल कोर्ट पर जलवे बिखेरते देखा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी डॉल्फिन को बास्केटबॉल खेलते देखा है? सोशल मीडिया पर एक बेहद समझदार डॉल्फिन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो न सिर्फ अपने मालिक की हर बात समझती है बल्कि इंसानों की तरह उछलकर बास्केट में बॉल भी डाल देती है. इसका अनोखा टैलेंट देखकर हर कोई हैरान है.

मालिक ने समझाया और डॉल्फिन ने लगा दिया 'डंक'

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डॉल्फिन स्विमिंग पूल में अपने ट्रेनर के पास तैरती हुई आती है. मालिक के हाथ में एक छोटी सी बास्केटबॉल है. वह डॉल्फिन को बॉल सौंपता है और बड़े प्यार से उसे कुछ निर्देश देता है, मानों वो उसे खेल के नियम समझा रहा हो. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मालिक की बात सुनते ही डॉल्फिन एक खास तरह की आवाज निकालती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो 'हां बॉस, मैं सब समझ गई.' इसके बाद जो हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.

हवा में उछलकर किया परफेक्ट बास्केट

ट्रेनर से निर्देश पाने के बाद यह क्यूट डॉल्फिन बॉल को अपने मुंह में दबाती है और पूल के दूसरे छोर की तरफ तेजी से बढ़ती है, जहां पानी में ही एक बास्केटबॉल रिंग लगी हुई है. डॉल्फिन रिंग के पास पहुंचती है और पानी से ऊपर हवा में एक शानदार छलांग लगाती है. वह पूरे परफेक्ट निशाने के साथ बॉल को सीधे बास्केट के अंदर डाल देती है. बास्केट होते ही डॉल्फिन पानी में खुशी से झूम उठती है. उसकी यह गजब की फुर्ती और समझदारी देखकर ट्रेनर भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले 'इसे NBA में भेजो'

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही यह तेजी से वायरल हो गया है और लोग इस नन्ही खिलाड़ी पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "लगता है यह डॉल्फिन माइकल जॉर्डन की बहुत बड़ी फैन है, क्या परफेक्ट शॉट मारा है." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "जानवरों की समझदारी वाकई हैरान कर देने वाली होती है, यह वीडियो दिन की सबसे बेहतरीन चीज है." एक और यूजर ने लिखा, "इस डॉल्फिन को तुरंत अमेरिकी बास्केटबॉल लीग यानी NBA में शामिल कर लेना चाहिए, इसके शॉट्स कमाल के हैं."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 08:19 PM (IST)
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