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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मुंबई में मानसून का खूबसूरत मोर ने किया वेलकम, सामने आया खूबसूरत वीडियो- यूजर्स भी हैरान

Video: मुंबई में मानसून का खूबसूरत मोर ने किया वेलकम, सामने आया खूबसूरत वीडियो- यूजर्स भी हैरान

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मोरनियां पेडर रोड पर इतनी बेफिक्री से घूम रही हैं, मानो वो किसी जंगल में मटक रही हों. उन्हें शहर के इस शोर-शराबे और गाड़ियों से कोई डर नहीं लग रहा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Jun 2026 03:13 PM (IST)
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मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी और कंक्रीट के जंगलों के बीच अमूमन गाड़ियों का शोर और ट्रैफिक ही देखने को मिलता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी व्यस्त सड़क पर अचानक से देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर अपने पूरे कुनबे के साथ टहलने आ जाए, तो नजारा कैसा होगा? ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत और जादुई नजारा देखने को मिला है दक्षिण मुंबई के पेडर रोड इलाके में. जैसे ही मुंबई में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दस्तक दी और झमाझम बारिश शुरू हुई, वैसे ही मोर और मोरनियों का एक झुंड सड़कों पर सैर-सपाटा करने निकल पड़ा. सोशल मीडिया पर इस नजारे के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई अपनी सुध-बुध खो बैठा है.

जब वी मेट- मुंबई की व्यस्त सड़क पर दिखा खूबसूरत नजारा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मोरनियां पेडर रोड पर इतनी बेफिक्री से घूम रही हैं, मानो वो किसी जंगल में मटक रही हों. उन्हें शहर के इस शोर-शराबे और गाड़ियों से कोई डर नहीं लग रहा. वहीं एक दूसरे वीडियो में, केम्प्स कॉर्नर इलाके की एक ऊंची बिल्डिंग की बालकनी की रैलिंग पर एक आलीशान मोर शान से बैठा दिखाई दे रहा है. मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच मोर की ये खूबसूरती एक ऐसा विरोधाभास पैदा कर रही है, जिसे देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीर भी रुक गए और अपने फोन में इस खूबसूरत पल को कैद करने लगे.

आखिर कहां से आए ये खूबसूरत मेहमान?

इस अनोखे नजारे को कैमरे में कैद करने वाले एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा कि यह देखना वाकई एक दुर्लभ और आनंदमय अनुभव था. मंगलवार की शाम को जब मुंबई में मानसून की बारिश ने अपनी कृपा बरसाई, तो ऐसा लगा मानो ये मोर कुदरत के साथ मिलकर मुंबईकरों को मानसून के आने की बधाई दे रहे हों. इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर मुंबई के इतने वीआईपी और भीड़भाड़ वाले इलाके में ये मोर आए कहां से?

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सोशल मीडिया पर जनता ने लुटाया प्यार

सोशल मीडिया पर लोग इन वीडियोज को जमकर शेयर कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी थ्योरी भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये मोर पास ही में स्थित 'टावर ऑफ साइलेंस' और 'गोदरेज बाग' से आए हैं, जिसे पारसी समुदाय द्वारा मेंटेन किया जाता है. वहां ये खूबसूरत पक्षी रहते हैं." दूसरे यूजर ने जानकारी देते हुए लिखा, "वहां पारसी टावर ऑफ साइलेंस है, जहां हरियाली के बीच बहुत सारे मोर रहते हैं. शायद बारिश के मौसम में वे पहाड़ियों से नीचे सड़क पर आ गए."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 03:13 PM (IST)
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