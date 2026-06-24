मुंबई में मानसून का खूबसूरत मोर ने किया वेलकम, सामने आया खूबसूरत वीडियो- यूजर्स भी हैरान

मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी और कंक्रीट के जंगलों के बीच अमूमन गाड़ियों का शोर और ट्रैफिक ही देखने को मिलता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी व्यस्त सड़क पर अचानक से देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर अपने पूरे कुनबे के साथ टहलने आ जाए, तो नजारा कैसा होगा? ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत और जादुई नजारा देखने को मिला है दक्षिण मुंबई के पेडर रोड इलाके में. जैसे ही मुंबई में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दस्तक दी और झमाझम बारिश शुरू हुई, वैसे ही मोर और मोरनियों का एक झुंड सड़कों पर सैर-सपाटा करने निकल पड़ा. सोशल मीडिया पर इस नजारे के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई अपनी सुध-बुध खो बैठा है.

जब वी मेट- मुंबई की व्यस्त सड़क पर दिखा खूबसूरत नजारा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मोरनियां पेडर रोड पर इतनी बेफिक्री से घूम रही हैं, मानो वो किसी जंगल में मटक रही हों. उन्हें शहर के इस शोर-शराबे और गाड़ियों से कोई डर नहीं लग रहा. वहीं एक दूसरे वीडियो में, केम्प्स कॉर्नर इलाके की एक ऊंची बिल्डिंग की बालकनी की रैलिंग पर एक आलीशान मोर शान से बैठा दिखाई दे रहा है. मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच मोर की ये खूबसूरती एक ऐसा विरोधाभास पैदा कर रही है, जिसे देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीर भी रुक गए और अपने फोन में इस खूबसूरत पल को कैद करने लगे.

आखिर कहां से आए ये खूबसूरत मेहमान?

इस अनोखे नजारे को कैमरे में कैद करने वाले एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा कि यह देखना वाकई एक दुर्लभ और आनंदमय अनुभव था. मंगलवार की शाम को जब मुंबई में मानसून की बारिश ने अपनी कृपा बरसाई, तो ऐसा लगा मानो ये मोर कुदरत के साथ मिलकर मुंबईकरों को मानसून के आने की बधाई दे रहे हों. इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर मुंबई के इतने वीआईपी और भीड़भाड़ वाले इलाके में ये मोर आए कहां से?

यह भी पढ़ें: Viral Video: कूलर के अंदर बैठा था नागराज, ढक्कन खोला तो उड़े होश; वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा

सोशल मीडिया पर जनता ने लुटाया प्यार

सोशल मीडिया पर लोग इन वीडियोज को जमकर शेयर कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी थ्योरी भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये मोर पास ही में स्थित 'टावर ऑफ साइलेंस' और 'गोदरेज बाग' से आए हैं, जिसे पारसी समुदाय द्वारा मेंटेन किया जाता है. वहां ये खूबसूरत पक्षी रहते हैं." दूसरे यूजर ने जानकारी देते हुए लिखा, "वहां पारसी टावर ऑफ साइलेंस है, जहां हरियाली के बीच बहुत सारे मोर रहते हैं. शायद बारिश के मौसम में वे पहाड़ियों से नीचे सड़क पर आ गए."

यह भी पढ़ें: Fridge Cleaning Accident: चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो