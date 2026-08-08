Video: एक जीप पर सारा मोहल्ला, ड्राइवर की स्किल देख घूम गया यूजर्स का दिमाग

Jeep Overloaded With Passengers: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसे X पर यूजर कुंदन पटेल ने शेयर किया है. इस पोस्ट को अब तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं और लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. पोस्ट में लिखा गया है कि ड्राइवर गाड़ी को स्पेस टेक्नोलॉजी से चला रहा है, यानी इतनी ज्यादा सवारियों के साथ भी गाड़ी को संभालना किसी बड़े हुनर से कम नहीं है. गाड़ी में सवारियों को देख हर कोई हैरान रह जाएगा.

वीडियो में क्या नजर आ रहा है?

वायरल वीडियो में एक जीप नजर आ रही है, जिस पर गिनती से कहीं ज्यादा लोग सवार हैं. जीप के पीछे और साइड में महिलाएं खड़ी हैं, वहीं कुछ पुरुष भी गाड़ी के ऊपर बैठे और लटके हुए नजर आ रहे हैं. इतने सारे लोगों के बावजूद ड्राइवर गाड़ी को सड़क पर आराम से चलाता दिख रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे मोहल्ले या गांव के लोग एक साथ किसी शादी-समारोह में जा रहे हों. बताया जा रहा है कि यह वीडियो राजस्थान का है. इतनी भारी भीड़ के साथ गाड़ी चलाना देखकर लोग हैरान हैं कि ड्राइवर ने इतनी सावधानी और स्किल के साथ गाड़ी को कैसे संभाला.

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ड्राइवर भी स्पेस टेक्नोलॉजी से चला रहा है



ड्राइवर की हिम्मत ओर टेलेंट की तारीफ करनी चाहिए या फिर

जायदा सवारी ले जाने के लिए चिंता करना चाहिए आम लोगों

की भी जिम्मेदारी बनती हैं कि समझदारी से सफर करना एक

बेहतर विकल्प हो सकता है सारी जिम्मेदारी क्या प्रशासन पर



छोड़ना सही नहीं है… pic.twitter.com/2TWTWl9Crv — KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) August 7, 2026

लोगों ने कमेंट में क्या कहा

इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं. एक यूजर ने लिखा हमें अपनी जान जोखिम में डालकर सफर नहीं करना चाहिए और प्रशासन को ऐसे ड्राइवरों पर एक्शन लेना चाहिए. वहीं दूसरे ने लिखा कि इन लोगों को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है और अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा. वहीं दूसरे तरह कई लोग ड्राइवर की जमकर तारीफ कर रहे हैं एक ने लिखा कि ऐसे ड्राइवर को सलाम है जो सार्वजनिक वाहनों का बोझ कम कर रहे हैं. एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इन लोगों को कोई नहीं रोकेगा मंत्री के आदमी हैं धरना पर जा रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसके जमकर शेयर कर रहे हैं.

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