Viral Video: कूलर के अंदर बैठा था नागराज, ढक्कन खोला तो उड़े होश; वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा
Viral Video: कूलर के अंदर पंखे और तारों के बीच फंसा विशाल सांप देखकर लोग हैरान रह गए. वायरल वीडियो ने गर्मियों में कूलर चलाने से पहले जांच करने की सलाह दी.
Viral Video: गर्मियों में सांप के किस्से तो सुनने को मिलते ही हैं. ऐसे में इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यह वीडियो कूलर से जुड़ा है, जहां कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था. हर रोज की तरह जब आदमी कूलर चलाने गया तब उसने देखा कि कूलर के पंखे के बीच एक विशाल सा सांप फंसा हुआ है. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने इसे तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया और हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगा. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि गर्मियों में घर के आसपास सावधानी बरतना कितना जरूरी है.
कूलर के पंखे और तारों के बीच फंसा मिला सांप
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कूलर के अंदर, ठीक पंखे और तारों के बीच, एक पीले रंग का सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है. सांप का शरीर चमकीला सुनहरा और काले धब्बों वाला है, जो देखने में जितना आकर्षक लगता है, उतना ही खतरनाक भी लग रहा है. कूलर खोलते ही कैमरे में सांप का पूरा शरीर तारों, ग्रिल और पुर्जों के बीच फंसा हुआ नजर आता है. ऐसा लगता है कि सांप ठंडी और अंधेरी जगह की वजह से कूलर के अंदर घुस गया और वहीं आराम से बैठ गया. वीडियो देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई बिना जाने कूलर चला देता या हाथ डाल देता, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता था.
गर्मियों के मौसम में घर के कूलर का ढक्कन खोलते ही उसके भीतर एक विशालकाय सांप बैठा हुआ दिखने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। अचानक आंखों के सामने जहरीला सांप देखकर लोगों में भारी दहशत फैल गई, जिसके बाद तुरंत स्थानीय स्नेक कैचर की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ा… pic.twitter.com/CHSGQ1ynNP— Nedrick News (@nedricknews) June 19, 2026
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कमेंट सेक्शन में आईं ढेरों प्रतिक्रियाएं
इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में भी जमकर प्रतिक्रियाएं आईं. कई लोगों ने डर और हैरानी जताते हुए लिखा कि ऐसा सोचकर ही रूह कांप जाती है, और अब वो अपने कूलर को चलाने से पहले जरूर चेक करेंगे. कुछ यूजर्स ने मजाकिया कमेंट करते हुए सांप को कूलर का नया मालिक और एसी से सस्ता कूलिंग सिस्टम जैसे नाम दे दिए. वहीं कुछ लोगों ने सलाह दी कि ऐसी स्थिति में खुद कुछ करने के बजाय फौरन स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाना चाहिए. कई कमेंट्स में लोगों ने अपने भी ऐसे ही अनुभव शेयर किए, जिनमें सांप या दूसरे जानवर घर के कूलर, गाड़ी या पाइप में घुस गए थे.
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