चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो

Fridge Cleaning Accident: घर के रोजमर्रा के कामों में सफाई करना एक आम बात है, लेकिन कई बार यही आम सी लगने वाली लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ जाती है. हाल ही में एक ऐसा वाकया सामने आया है, जिसने हर घर की महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल, एक घर में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें एक महिला अपने रोज के काम के तहत फ्रिज की सफाई कर रही थी. फ्रिज ऑन था, और महिला बिना यह सोचे कि इसमें कोई खतरा हो सकता है, सामान्य तरीके से उसे साफ करने में लगी हुई थी.

सफाई के दौरान लगा जोरदार करंट

CCTV फुटेज में दिखता है कि सफाई करते-करते अचानक महिला को तेज करंट का झटका लगता है. झटका इतना तेज था कि वह संभल भी नहीं पाई और तुरंत वहीं गिर पड़ी. यही बात इस हादसे को और भी ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि अक्सर हम बिजली से चलने वाली चीजों को इतना मामूली समझते हैं कि उनसे जुड़े खतरे का अंदाजा ही नहीं लगा पाते. फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, अगर चालू अवस्था में हो और उसमें कोई फॉल्ट या लीकेज हो, तो वह कभी भी ऐसा झटका दे सकता है जो जान पर बन आए.

सावधान बहनों 🙏

कभी भी चालू फ्रिज, वॉशिंग मशीन या किसी भी बिजली के उपकरण की सफाई न करें।

एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है।

सफाई करने से पहले हमेशा स्विच बंद करें और प्लग निकाल दें।

आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और यह… pic.twitter.com/LwOCh4IHN2 — Rupali (@Rupeshk14829210) June 19, 2026

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लोगों ने दी सुरक्षा को लेकर अहम सलाह

यह वीडियो सामने आते ही लोगों ने भी इस पर अपनी राय खुलकर रखी. ज्यादातर लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि बिजली और पानी कभी एक-दूसरे के दोस्त नहीं होते, इसलिए सफाई शुरू करने से पहले स्विच ऑफ करना और प्लग निकालना सबसे जरूरी कदम है. कई लोगों ने लिखा कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा फर्ज है, और चालू बिजली के उपकरणों की सफाई करते समय जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. कुछ यूजर्स ने यह भी समझाया कि प्लग निकालकर सफाई करना ही असली समझदारी है, क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं रहता. वहीं कई कमेंट्स में लोगों ने एक सुर में कहा कि बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण हो, उसे कभी चालू हालत में साफ नहीं करना चाहिए.

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