VIDEO: और बन गई रील? नदी किनारे वीडियो बना रही थी लड़की, पैर फिसला और हो गया कांड

Viral Video: सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए लोग कुछ भी करने से नहीं चूकते. कुछ लाइक्स और व्यूज के चक्कर में अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की ने नदी किनारे रील बनाने के चक्कर में सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया और अगले पल जो हुआ, वह मूमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल वीडियो के मुताबिक, फिसलन भरी जगह पर वीडियो बनाने के चक्कर में लड़की फिसलकर नदी किनारे बनी सीढ़ियों पर गिर जाती है. इसमें उसका फोन भी टूट जाता है. गनीमत नही कि लड़की नदी के पानी में नहीं गिरी, नहीं तो बात जान पर भी आ सकती थी. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने रील बनाने से पहले सेफ्टी का ध्यान रखने की सलाह देनी शुरू कर दी.

वीडियो में क्या नजर आ रहा है?

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला वीडियो बनने के चकर में नदी किनारे जाती है. उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि नदी किनारे बनी सीढ़ियों में फिसलन हो सकती है. जैसे ही लड़की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचती है, फिसलन के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह धड़ाम से गिर जाती है. इस वीडियो के अगले फ्रेम में दिखता है कि जोर से गिरने के कारण लड़की मोबाइल भी टूट जाता है. फोन की स्क्रीन बुरी तरह टूट चुकी है और उंगलियों से स्क्रीन पर आई दरारें साफ नजर आ रही हैं. इस पूरी घटना ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा क्योंकि आजकल रील और शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में लोग अक्सर खतरनाक जगहों पर पहुंच जाते हैं, बिना ये सोचे कि इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है.

रील बनाने का चक्कर है



वीडियो बनाने के लिए पहले जगह का चुनाव करना समझदारी

है नदी तालाब पर फिसलन होती है इसका ध्यान रखना जरूरी



मोहतरमा वीडियो बनाने के लिए आई थी और उसके चक्कर में

मोबाइल की ओरिजिनल स्क्रीन टूट गई पैसे भी नहीं है नया लेने

के लिए वीडियो view के चक्कर में नुकसान जरूर… pic.twitter.com/KZLx98VBsv — KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) August 7, 2026

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लोगों ने कमेंट में क्या कहा

इस वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा कि रील तो बन गई, लेकिन फोन भी गया और महिला को चोट भी लगी, इसलिए संभलकर चलना चाहिए था. वहीं कई सारे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि आज जमाना इतना ख़राब हो गया है कि गिरने से पहले लोग फोन ही देखते हैं, खुद को कितनी चोटे आई हैं ईस पर लोगों की नजर ही नहीं जाती. एक अन्य यूजर ने लिखा कि बेचारी को मेहनत करने की जरूरत नही पड़ी ये तो वैसे ही वायरल होने वाला कंटेंट बन गया.

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