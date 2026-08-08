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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: दिल्ली मेट्रो में यात्रियों ने सुखाए कपड़े- वीडियो देख पकड़ लेंगे सिर

Video: दिल्ली मेट्रो में यात्रियों ने सुखाए कपड़े- वीडियो देख पकड़ लेंगे सिर

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो चल रही है और यात्री अपनी-अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं. कुछ लोग फोन पर बात कर रहे हैं तो कुछ शांति से सफर कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Aug 2026 03:14 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो अपनी अतरंगी हरकतों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन इस बार जो नजारा देखने को मिला है, उसने तो हद ही पार कर दी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली मेट्रो का कोच किसी का घर या कपड़े सुखाने वाली बालकनी लग रहा है. जी हां, किसी यात्री ने ट्रेन के अंदर वाली ऊपरी ग्रिल पर ही अपने गीले कपड़े  टांग दिए और मजे से सफर करने लगा. यह अजीबोगरीब नजारा देखकर कोच में मौजूद बाकी यात्री भी दंग रह गए.

मेट्रो कोच बना कपड़े सुखाने की बालकनी

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो चल रही है और यात्री अपनी-अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं. कुछ लोग फोन पर बात कर रहे हैं तो कुछ शांति से सफर कर रहे हैं. लेकिन सभी का ध्यान ऊपर टंगे कपड़ों पर टिक जाता है. किसी शख्स ने बारिश में भीगी अपनी जैकेट और लोअर को सुखाने के लिए मेट्रो के हैंडरेल के ऊपर ही फैला दिया. मानो AC की हवा में कपड़े सुखाने का यह मुफ्त का जुगाड़ हो.

 
 
 
 
 
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AC की हवा में सुखा रहे थे कपड़े

वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि बारिश के मौसम में भीगे यात्री ने सोचा होगा कि मेट्रो का कूलिंग सिस्टम और AC कपड़े जल्दी सुखा देगा. इसलिए बिना किसी झिझक के उसने सार्वजनिक संपत्ति को ही अपनी धोबी घाट की जगह बना डाला. दिल्ली मेट्रो में रील्स बनाने, लड़ाई-झगड़े और अजीब डांस के वीडियो तो आते ही रहते थे, लेकिन मेट्रो को 'कपड़ा स्टैंड' बनाने का यह कारनामा देखकर इंटरनेट की जनता का सिर घूम गया है.

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सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, लोग बोले- "यह दिल्ली है मेरे यार."

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर मजे ले रहे हैं. लोगों ने तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा... "घर पर जगह नहीं मिली तो भाई ने मेट्रो के AC का सही इस्तेमाल कर लिया. गजब का टैलेंट है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."दिल्ली मेट्रो में अब सिर्फ खाना पकाना बाकी रह गया है, बाकी सब तो हो ही चुका है." तीसरे यूजर ने लिखा... "DMRC वालों को अब हर सीट के साथ एक कपड़े सुखाने की क्लिप भी देनी चाहिए."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 03:14 PM (IST)
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