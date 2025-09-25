पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Monkey Picnic Video: सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दे जाते हैं. इनमें से कुछ हंसाने वाले होते हैं तो कुछ हैरान करने वाले. इन वीडियो में अक्सर लोग अजीब-अजीब तरह की हरकतें करते हुए नजर आ जाते हैं. लेकिन इसी बीच अब एक ऐसा नया वीडियो वायरल हो रहा है.

जिसमें इंसान ने नहीं बल्कि एक जानवर ने ऐसी हरकत की है. जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पिकनिक के मजा ले रहे एक शख्स को अचानक बंदरों ने परेशान कर दिया. खाने-पीने का सामान देखते ही बंदरों ने ऐसा बवाल मचाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बंदरों ने पिकनिक में मचाया आतंक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स पिकनिक एन्जॉय कर रहा होता है लेकिन तभी बंदरों की गैंग उसकी दावत पर टूट पड़ती है. वीडियो में दिख रहा है कि शख्स अपने बर्तन धो रहा होता है. इसी बीच पीछे से अगर एक बंदर आकर उसकी ब्रेड उठा के ले जाता है. जब वह उस बंदर के पीछे भाग कर जाता है. तो इतने में दूसरा बंदर आकर उसके सेब उठाकर ले जाता है.

और बेचारा शख्स सिर्फ देखता रह जाता है. वीडियो में उसका रिएक्शन देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है बंदरों की चालाकी और तेजी देखकर लगता है जैसे उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था. सोशल मीजिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है यह वीडियो.

Galat jagah picnic manane aa gya bhai 🤣🤣 pic.twitter.com/f8URfjkNGZ — Sonali (@SonaliKiSuno) September 24, 2025

लोग कर रहे हैं कमेंट

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @SonaliKiSuno नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 1.61 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस पर लोगों के भी काफी कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है.' एक और यूजर ने लिखा है 'अब कभी बाहर नहीं आएगा.' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है 'इसके कर्म के फल कोई और ले गया.' एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'बंदरों को शामिल नहीं करने का नातीजा है ये सब.'

