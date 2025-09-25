हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Monkey Picnic Video: पिकनिक का मजा ले रहे शख्स की पार्टी में अचानक बंदरों ने कर दी एंट्री. खाने-पीने का सामान छीनकर भागते बंदरों का यह नजारा देखकर लोग हंसी रोक नहीं पा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Sep 2025 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

Monkey Picnic Video: सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दे जाते हैं. इनमें से कुछ हंसाने वाले होते हैं तो कुछ हैरान करने वाले. इन वीडियो में अक्सर लोग अजीब-अजीब तरह की हरकतें करते हुए नजर आ जाते हैं. लेकिन इसी बीच अब एक ऐसा नया वीडियो वायरल हो रहा है.

जिसमें इंसान ने नहीं बल्कि एक जानवर ने ऐसी हरकत की है. जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पिकनिक के मजा ले रहे एक शख्स को अचानक बंदरों ने परेशान कर दिया. खाने-पीने का सामान देखते ही बंदरों ने ऐसा बवाल मचाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

बंदरों ने पिकनिक में मचाया आतंक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स पिकनिक एन्जॉय कर रहा होता है लेकिन तभी बंदरों की गैंग उसकी दावत पर टूट पड़ती है. वीडियो में दिख रहा है कि शख्स अपने बर्तन धो रहा होता है. इसी बीच पीछे से अगर एक बंदर आकर उसकी ब्रेड उठा के ले जाता है. जब वह उस बंदर के पीछे भाग कर जाता है. तो इतने में दूसरा बंदर आकर उसके सेब उठाकर ले जाता है. 

यह भी पढ़ें: Video: इसे कहते हैं खुद को झौंक देना, ट्रेन ट्रैक पर फंसे कुत्ते को शख्स ने दौड़कर बचाया, वीडियो वायरल

और बेचारा शख्स सिर्फ देखता रह जाता है. वीडियो में उसका रिएक्शन देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है बंदरों की चालाकी और तेजी देखकर लगता है जैसे उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था. सोशल मीजिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है यह वीडियो.

यह भी पढ़ें: Video: पानी के अंदर मछली के ऊपर बैठ घूमता दिखा मेंढक, लोग बोले- ये है उबर फिश, वीडियो वायरल

लोग कर रहे हैं कमेंट

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @SonaliKiSuno नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 1.61 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस पर लोगों के भी काफी कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है.' एक और यूजर ने लिखा है 'अब कभी बाहर नहीं आएगा.' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है 'इसके कर्म के फल कोई और ले गया.' एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'बंदरों को शामिल नहीं करने का नातीजा है ये सब.'

यह भी पढ़ें: अमेरिका क्या कहता था? भिखारी ने स्विगी से ऑर्डर किया खाना और डिलीवरी बॉय को पेमेंट के साथ दी टिप- वीडियो वायरल

Published at : 25 Sep 2025 12:33 PM (IST)
Tags :
Trending Video #monkey VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
बॉलीवुड
Sanjay Dutt Mahalakeshwar Temple: भगवा कुर्ता पहन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे संजय दत्त, भस्म आरती में हुए शामिल
भगवा कुर्ता पहन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे संजय दत्त, भस्म आरती में हुए शामिल
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget