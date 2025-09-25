Dog stuck on railway track: सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता रेलवे ट्रैक पर फंस गया था और वहां से निकल नहीं पा रहा था. तभी एक शख्स की नजर उस पर पड़ी और उसने बिना समय गवाए उसकी जान बचाने का फैसला किया.

कुत्ते की जान पर मंडराया खतरा

वीडियो में साफ नजर आता है कि कुत्ता ट्रैक पर बैठा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बाहर निकले. इतने में दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगती है. ट्रेन तेजी से करीब आ रही थी और रहा था. तभी पास खड़ा शख्स दौड़कर ट्रैक की ओर जाता है.

वह शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा कुत्ते तक पहुंचता है और जैसे ही ट्रेन करीब आती है, तुरंत कुत्ते को पकड़कर खींच लेता है. देखते ही देखते वह कुत्ते को ट्रैक से बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाता है. गनीमत रही कि ठीक वक्त पर यह बहादुरी दिखाते हुए उसने कुत्ते की जान बचा ली.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पूरे घटनाक्रम को किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो सामने आते ही यह तेजी से वायरल हो गया. लोग इस शख्स की बहादुरी और इंसानियत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर यह शख्स हिम्मत न करता तो कुत्ते की जान चली जाती.

कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है. जब कोई जानवर मुसीबत में होता है तो उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है.