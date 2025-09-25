Video: इसे कहते हैं खुद को झौंक देना, ट्रेन ट्रैक पर फंसे कुत्ते को शख्स ने दौड़कर बचाया, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर वीडियो में शख्स ने रेलवे ट्रैक पर फंसे कुत्ते की जान बचाई. जैसे ही ट्रेन पास आई, उसने दौड़कर कुत्ते को खींचकर बाहर निकाल लिया. इस बहादुरी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Dog stuck on railway track: सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता रेलवे ट्रैक पर फंस गया था और वहां से निकल नहीं पा रहा था. तभी एक शख्स की नजर उस पर पड़ी और उसने बिना समय गवाए उसकी जान बचाने का फैसला किया.
कुत्ते की जान पर मंडराया खतरा
वीडियो में साफ नजर आता है कि कुत्ता ट्रैक पर बैठा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बाहर निकले. इतने में दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगती है. ट्रेन तेजी से करीब आ रही थी और रहा था. तभी पास खड़ा शख्स दौड़कर ट्रैक की ओर जाता है.
जब इंसान ने इंसानियत बची हो तो खुद जान झोंक देता किसी को भी बचाने में ।।— राजस्थानी मानस (@Manas___05) September 25, 2025
क्या लगता है सही किया?? pic.twitter.com/CtVzN9CEJF
वह शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा कुत्ते तक पहुंचता है और जैसे ही ट्रेन करीब आती है, तुरंत कुत्ते को पकड़कर खींच लेता है. देखते ही देखते वह कुत्ते को ट्रैक से बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाता है. गनीमत रही कि ठीक वक्त पर यह बहादुरी दिखाते हुए उसने कुत्ते की जान बचा ली.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस पूरे घटनाक्रम को किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो सामने आते ही यह तेजी से वायरल हो गया. लोग इस शख्स की बहादुरी और इंसानियत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर यह शख्स हिम्मत न करता तो कुत्ते की जान चली जाती.
कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है. जब कोई जानवर मुसीबत में होता है तो उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है.
