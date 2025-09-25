Video: पानी के अंदर मछली के ऊपर बैठ घूमता दिखा मेंढक, लोग बोले- ये है उबर फिश, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: प्रकृति हमें हर दिन नए और अद्भुत दृश्य दिखाती है, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मेढक एक मछली के ऊपर सवार होकर पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है. इस अनोखे दृश्य को देखकर लोग भी हैरान हो गए. साथ ही साथ ये वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है.

देखिए अनोखा वायरल वीडियो

वीडियो में हम एक नारंगी रंग की मछली को देख सकते हैं, जो पानी में तैर रही है. इस मछली पर एक मेढक भी सवार है, जो अपनी टांग को फैला कर मछली को जोर से पकड़े हुए नजर आ रहा है. मछली आराम से पानी में तैर रही है और मेढक मछली के ऊपर आराम से बैठकर सवारी का आनंद ले रहा है. मछली भी बिना किसी परेशानी के तैर रही है, मानो दोनों में कितना प्यार हो. यह वीडियो तो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार इस अनोखे रिश्ते के पीछे क्या कारण है. ये वीडियो भी काफी अनोखा है, जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है.

Uber Fish 😂 pic.twitter.com/ND9t1Q8psc — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 23, 2025

लोगों को वीडियो काफी पसंद आया

इस अनोखे वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर खूब हंस भी रहे हैं. लोगों को मेढक मछली के ऊपर इतने प्यार से सवार हुआ काफी अच्छा लग रहा है. खासकर जिस तरह से मेढक ने मछली को जोर से पकड़ा हुआ है वो तो अनोखा और अद्भुत नजर आ रहा है. लोगों ने वीडियो पर काफी फनी कमेंट्स भी किए है, जो बड़े ही मजेदार है.

यह भी पढ़ें -

Video: पानी के अंदर से कैसी दिखती है बारिश? फोटोग्राफर ने वीडियो बनाकर दिखाया, हो गया वायरल