सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो धूम मचा रहा है जिसे देखकर लोग दंग हैं और हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में सड़क पर रहने वाला एक भिखारी बिल्कुल राजा स्टाइल में स्विगी से खाना ऑर्डर करता है. मजा तब और बढ़ जाता है जब डिलीवरी बॉय स्पोर्ट्स बाइक पर खाना लेकर पहुंचता है. इसके बाद जो घटता है उसे देखकर आपकी हंसी निकल जाएगी. भिखारी ने जो डिलीवरी बॉय के साथ किया वो वाकई हैरान कर देने वाला और हंसाने वाला था.

भिखारी ने स्विगी से ऑर्डर किया ऑनलाइन खाना

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर सोने वाला भिखारी आराम से बैठा है और खाने का इंतजार कर रहा है. इसके बाद स्क्रीन पर दिखता है कि डिलीवरी बॉय स्पोर्ट्स बाइक लेकर स्टाइल में आता है. जैसे ही खाना पहुंचता है, भिखारी 200 रुपये का नोट निकालता है और 155 रुपये का ऑर्डर कैश पेमेंट करता है. डिलीवरी बॉय के पास छुट्टे नहीं होते, लेकिन भिखारी मुस्कुराता है और बाकी 45 रुपये टिप के रूप में दे देता है. वीडियो में डिलीवरी बॉय पूछता है कि आपका घर कहां है तो भिखारी कहता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है. इसके बाद डिलीवरी बॉय और भी ज्यादा हैरान रह जाता है. हालांकि लोगों का कहना है कि यह वीडियो स्क्रिप्टेड है.

View this post on Instagram A post shared by ROHIT VLOGSTER (@rohitvlogster)

यूजर्स ने लिए मजे, बोले अमेरिका क्या कहता था....

वीडियो को rohitvlogster नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...खाओ मां कसम कि तुम दोनों मिले हुए नहीं हो. एक और यूजर ने लिखा....भाई इसके तो हाथ पैर साफ हैं, ये कहां से भिखारी लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अमेरिका क्या कहता था कौन हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है?

