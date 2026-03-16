महाकुंभ में माला बेचकर वायरल हुई मध्यप्रदेश की मोनालिसा ने 11 मार्च को केरल के एक मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी कर ली. ऐसे में इस शादी को लेकर एक बार फिर मोनालिसा चर्चा में आ गई है. लेकिन इन सभी के बीच मोनालिसा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो ख्वाजा साहब की कव्वाली पर रील बनाती दिखाई दे रही है, वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं.

ख्वाजा साहब की कव्वाली पर मोनालिसा ने बनाई रील

दरअसल, सोशल मीडिया पर महाकुंभ वाली मोनालिसा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें "मोनालिसा फेमस कव्वाली मुझे लेके चलो ना ख्वाजा जी के मेले में" कव्वाली पर रील बनाती दिखाई दे रही है. इस दौरान मोनालिसा सिंपल सूट पहने हुए हैं और बला की खूबसूरत दिख रही हैं. रील में उनका अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा है. वो जिस तरह की अदाएं और फेस एक्सप्रेशंस देती हैं उससे साफ लगता है कि इस रील के लिए काफी मेहनत उन्होंने की है. अब ख्वाजा साहब की इस फेमस कव्वाली पर रील बनाते हुए उनका ये वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हुआ है जब उन्होंने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है.

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11 मार्च को की थी अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी

आपको बता दें कि महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने 11 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी करके सभी को चौंका दिया था. मोनालिसा ने त्रिवेंद्रम के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ फरमान खान को अपना हमसफर बनाया था. लेकिन अब मोनालिसा की इस रील पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जो वाकई में देखने लायक है. हालांकि एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

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यूजर्स ने दी अलग अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो को @Charu_on_X_x नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....मोनालिसा आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं. एक और यूजर ने लिखा...अभी तो शादी हुई है और अभी से ही रील बनाने लगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मोनालिसा शर्म करो, अपने परिवार के खिलाफ क्यों शादी की.

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