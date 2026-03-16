देश में इन दिनों गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वजह केवल एक है कि किसी तरह से गैस सिलेंडर मिल जाए. ऐसे में रेस्टोरेंट वाले भी बगैर गैस के काफी परेशान हैं और इसका बदला रेस्टोरेंट वाले मनमाना चार्ज वसूलकर ले रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने सभी को हैरानी में डाल दिया, ये तस्वीर एक रेस्टोरेंट के बिल की है जिसमें नींबू पानी के बिल पर गैस क्राइसिस चार्ज एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है. बिल की तस्वीर देख अब इंटरनेट यूजर्स दीवार पर माथा पीटने की बात कह रहे हैं.

रेस्टोरेंट ने नींबू पानी के बिल पर लगाया गैस क्राइसिस चार्ज

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स ने रेस्टोरेंट का बिल दिखाया है. इस बिल में दो नींबू पानी की कीमत 358 रुपये दिखाई दे रही है. लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि रेस्टोरेंट ने बिल में गैस क्राइसिस चार्ज भी अलग से जोड़ दिया है जो कुल बिल का 5 प्रतिशत है यानी करीब 17 रुपये. इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि रेस्टोरेंट ने यह चार्ज नींबू पानी के बिल पर लगाया है जिसका गैस से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है.

“Gas crisis charge” on a lemonade 🤣



Source: r/bangalore pic.twitter.com/wkAU1QIsNl — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) March 15, 2026

रेस्टोरेंट की मनमानी देख गुस्से में लोग

जी हां, नींबू पानी पर गैस क्राइसिस चार्ज और रेस्टोरेंट की मनमानी देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. यह बेंगलुरु का एक कैफे है, लेकिन केवल बेंगलुरु ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी गैस क्राइसिस चार्ज के नाम से ग्राहकों से मनमानी रकम वसूली जा रही है. बिल की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, लगता है उबालकर दिया है

पोस्ट को @HaramiParindey नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई वसूलना ही था तो डिस्काउंट दिया क्यों. एक और यूजर ने लिखा...लगता है नींबू पानी इन लोगों ने उबालकर दिया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रेस्टोरेंट वालों की होली की भांग अब तक उतरी नहीं है ऐसा लग रहा है.

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