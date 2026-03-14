हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

यह बुजुर्ग व्यक्ति अमेरिका के टेनेसी राज्य के मैनचेस्टर शहर में फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे. उम्र के इस पड़ाव पर जहां ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी बिताना चाहते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Mar 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में सोशल मीडिया पर कई कहानियां वायरल होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सीधे दिल को छू जाती हैं. हाल ही में अमेरिका से एक ऐसी ही भावुक कहानी सामने आई, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया. यह कहानी है 78 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति की, जो अपनी पत्नी के इलाज और घर के खर्चों को पूरा करने के लिए बुढ़ापे में भी मेहनत करने को मजबूर थे.

यह बुजुर्ग व्यक्ति अमेरिका के टेनेसी राज्य के मैनचेस्टर शहर में फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे. उम्र के इस पड़ाव पर जहां ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी बिताना चाहते हैं, वहीं यह बुजुर्ग हर दिन लोगों के घर-घर जाकर खाना पहुंचा रहे थे. उनकी मेहनत और उनकी पत्नी के लिए किया जा रहा संघर्ष देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल पिघल गया. 

पत्नी के लिए फिर से काम पर लौटे बुजुर्ग

78 वर्षीय रिचर्ड पुली पहले से रिटायर हो चुके थे. उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा काम करके बिताया था और अब वह आराम करना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें फिर से काम करने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, उनकी पत्नी ब्रेंडा की नौकरी चली गई थी. नौकरी के साथ ही उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म हो गया. इसके बाद घर का खर्च और दवाइयों का खर्च उठाना दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया. रिचर्ड ने बताया कि वह काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें फिर से काम शुरू करना पड़ा. उन्होंने कहा कि घर के सामान्य खर्चों और मेडिकल बिल भरने के बाद महीने के अंत में उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता था. 

पति-पत्नी मिलकर करते थे डिलीवरी का काम

इस मुश्किल समय में दोनों पति-पत्नी ने मिलकर समाधान निकाला. वे फूड डिलीवरी ऐप के जरिए ऑर्डर डिलीवर करने लगे. ब्रेंडा कार चलाती थीं और रिचर्ड घरों तक जाकर खाना पहुंचाते थे. दोनों की शादी को 56 साल से ज्यादा हो चुके हैं. इस उम्र में भी दोनों एक-दूसरे का सहारा बने हुए थे. हालांकि बढ़ते मेडिकल खर्च और सीमित आमदनी ने उनकी जिंदगी को काफी कठिन बना दिया था. 

एक वीडियो ने बदल दी किस्मत

इस कहानी का मोड़ तब आया जब एक महिला ब्रिटनी स्मिथ ने रिचर्ड को अपने घर पर खाना डिलीवर करते हुए देखा. उन्होंने अपने घर के बाहर लगे कैमरे में देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत धीरे-धीरे और सावधानी से उनके दरवाजे तक आ रहे हैं और उनका स्टारबक्स का ऑर्डर रखकर वापस जा रहे हैं. उनकी उम्र और मेहनत देखकर ब्रिटनी भावुक हो गईं. उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर शेयर कर दिया और लोगों से इस बुजुर्ग के बारे में जानकारी देने की अपील की. कुछ ही घंटों में यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया, हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा और उस बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी. 

इंटरनेट ने खोज निकाला बुजुर्ग डिलीवरी मैन

जल्द ही सोशल मीडिया यूजर्स ने पता लगा लिया कि वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग का नाम रिचर्ड पुली है, इसके बाद लोगों को उनके जीवन की असली कहानी भी पता चली. जब लोगों को पता चला कि वह अपनी पत्नी के मेडिकल खर्च और घर के बिल भरने के लिए इस उम्र में काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर सहानुभूति की लहर दौड़ गई. 

यह भी पढ़ें - साइलेंट हीरो: रोड डिवाइडर पर हर दिन पौधों को पानी देता है ये शख्स, इंटरनेट पर लोग कर रहे सलाम

मदद के लिए शुरू हुआ अभियान

ब्रिटनी स्मिथ ने तय किया कि वह रिचर्ड और उनकी पत्नी की मदद करेंगी. उन्होंने उनके लिए एक ऑनलाइन फंड रेजिंग अभियान शुरू किया ताकि यह बुजुर्ग दंपति बिना आर्थिक चिंता के आराम से अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जी सकें. लोगों ने इस अभियान का जबरदस्त समर्थन किया. कुछ ही दिनों में हजारों लोगों ने इसमें दान देना शुरू कर दिया. देखते ही देखते यह रकम लाखों डॉलर तक पहुंच गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने मिलकर लगभग 5 लाख डॉलर (करीब 4 करोड़ रुपये) से ज्यादा की मदद जुटा दी. 

दान देखकर भावुक हो गया बुजुर्ग 

बाद में ब्रिटनी स्मिथ रिचर्ड और उनकी पत्नी से एक स्थानीय रेस्टोरेंट में मिलीं और उन्हें यह फंड रेजिंग पेज दिखाया. जब दंपति को पता चला कि अजनबी लोग उनकी मदद के लिए इतनी बड़ी रकम दान कर रहे हैं, तो वे बेहद भावुक हो गए. रिचर्ड ने कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, जबकि वे उन्हें जानते तक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यह इंसानियत और दयालुता की सबसे बड़ी मिसाल है. 

यह भी पढ़ें - ट्रेन में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मिडिल बर्थ कब्जा कर दिखाई गुंडागर्दी; वीडियो वायरल

Published at : 14 Mar 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO Elderly Delivery Man America Viral Medical Bill Problem
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी
यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी
ट्रेंडिंग
रील बनाने का बुखार... ट्रेन के पास साइकिल पर चढ़कर डांस करने लगीं दीदी, वीडियो देख भड़के यूजर्स
रील बनाने का बुखार... ट्रेन के पास साइकिल पर चढ़कर डांस करने लगीं दीदी, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
Video: मासूम के हाथों में डिजिटल बम! गेम खेलते समय बच्ची के हाथ में फटा मोबाइल, बाल-बाल बची जान
Video: मासूम के हाथों में डिजिटल बम! गेम खेलते समय बच्ची के हाथ में फटा मोबाइल, बाल-बाल बची जान
ट्रेंडिंग
5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट
5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल, जानें सब कुछ
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल
महाराष्ट्र
Maharashtra News: धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
विश्व
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
स्पोर्ट्स
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
तमिल सिनेमा
Ustad Bhagat Singh First Review Out: आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
जनरल नॉलेज
Ship Fuel: बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
ऑटो
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget