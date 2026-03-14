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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

हाल ही में एक भारतीय व्यक्ति ने नेपाल यात्रा के दौरान यूपीआई का यूज करके खरीदारी का एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे यह साफ हो गया कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डिजिटल भुगतान बेहद सहज हो गया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Mar 2026 12:56 PM (IST)
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आज के समय में डिजिटल भुगतान तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है. भारत में यूपीआई (Unified Payments Interface) ने लोगों के लिए पैसे भेजना और प्राप्त करना बेहद आसान कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुविधा अब सीमा पार भी काम करने लगी है. हाल ही में, एक भारतीय व्यक्ति ने नेपाल में अपने यात्रा के दौरान यूपीआई का यूज करके खरीदारी का एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे यह साफ हो गया कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डिजिटल भुगतान बेहद सहज और सुरक्षित हो गया है. 

नेपाल में एक भारतीय ने यूपीआई से किया पेमेंट

अंशुमन भगत ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने नेपाल में अपने भारतीय बैंक खाते और स्मार्टफोन का यूज करके आसानी से भुगतान किया. वीडियो में भगत ने अपने मोबाइल फोन पर Google Pay ऐप का यूज करते हुए एक दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया. क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ऐप ने तुरंत भुगतान इंटरफेस पर नेपाली रुपये (NPR) में राशि दिखाई. 

सबसे खास बात यह थी कि ऐप ने रियल टाइम में भारतीय रुपये (INR) में की गई पेमेंट भी दिखा दी. इसके बाद भगत ने अपने बैंक खाते का चयन किया, भुगतान विवरणों की पुष्टि की और अपना यूपीआई पिन दर्ज करके लेन-देन पूरा कर लिया. यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ सेकंड में पूरी हो गई और पैसे सफलतापूर्वक दुकानदार के खाते में ट्रांसफर हो गए. 

 
 
 
 
 
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आसान लेन-देन का वीडियो किया शेयर

वीडियो में टेक्स्ट में यह भी दिखाया गया कि, नेपाल में Google Pay/UPI का यूज करना. NPR के लिए सीधे INR में भुगतान करना और"बेहद सहज रीयल टाइम रूपांतरण,  भगत ने वीडियो के साथ कैप्शन में इस अनुभव को बेहद आसान और आश्चर्यजनक बताया. उन्होंने लिखा नेपाल में INR से खरीदारी करना एक अद्भुत अनुभव था. सीमा पार भुगतान आश्चर्यजनक रूप से आसान रहा. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने भारतीय बैंकिंग सेटअप और मोबाइल का यूज करते हुए नेपाल के Phonepe क्यूआर कोड पर Google Pay के जरिए भुगतान किया. हालांकि, भगत ने यह भी चेतावनी दी कि यह सुविधा अभी हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती है. 

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को देखने के बाद कई भारतीय यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी. कुछ लोग इस तकनीक की सहजता देखकर हैरान रह गए, जबकि कई लोगों ने इसे यात्रियों के लिए बेहद जरूरी सुविधा बताया. एक यूजर ने लिखा, अगर इसमें कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं, तो यह एक क्रांतिकारी बदलाव होगा.  वहीं, एक अन्य यूजर ने व्यावहारिक सुझाव देते हुए कहा, सुरक्षा के लिए हमेशा नकदी साथ रखना बेहतर होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में सीमा पार डिजिटल भुगतान और भी सामान्य होने लगेगा, खास कर पड़ोसी देशों में जहां भारतीय पर्यटक अक्सर यात्रा करते हैं. यह न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि भारतीय डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की बढ़ती पहुंच और प्रभाव को भी दर्शाता है. 

यह भी पढ़ें - 5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट

Published at : 14 Mar 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
नेपाल Digital Payments Cross Border Nepal Indian Tourists UPI Payment
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