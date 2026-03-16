Video: "इतनी क्यूट मां काली पहले नहीं देखी होगी" कंकाली का कॉस्ट्यूम पहन नन्हीं बच्ची ने किया गजब का परफॉर्मेंस

मां काली को दुर्गा/पार्वती का सबसे उग्र और विनाशकारी रूप माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी क्यूट सी काली मां को देखा है? अगर नहीं देखा तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो आप ही के लिए है. जहां एक और मां काली कंकाली को देखकर दुष्टों और आदमखोरों की आत्मा कांपती है तो वहीं दूसरी ओर मां काली का ये रूप लोगों को काफी ज्यादा खुश कर रहा है. वीडियो में एक छोटी क्यूट सी बच्ची ने मां काली का रूप तो धर लिया लेकिन वो अपने अंदर की क्यूटनेस को छिपा नहीं पाई.

काली मां की ड्रेस पहन बच्ची ने दी क्यूट परफॉर्मेंस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने काली मां का कॉस्ट्यून पहना हुआ है. इस दौरान उसके पीछे कई सारे हाथ लगे हैं और पूरे शरीर पर काला रंग लगा हुआ है. बच्ची के हाथ में एक शैतान का कटा हुआ नकली सिर है जिसकी ओर देखकर वो पूरी परफॉर्मेंस को अंजाम दे रही है. शैतान को देखकर बच्ची जोर जोर से कहती है कि तुझ जैसे दुष्टों के लिए मैं काल हूं, मैं काली कंकाली हूं.

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गजब का है बच्ची का आत्मविश्वास

बच्ची की आवाज इतनी क्यूट और एक्ट इतना शानदार है कि बच्ची के पीछे खड़ी ऑडियंस अपनी हंसी नहीं रोक पाती. बच्ची ने काली मां का रूप भले ही धारण कर लिया हो लेकिन अपनी मासूमियत और क्यूटनेस से वो लोगों को हैरान करने की जगह हंसा गई. बच्ची का आत्मविश्वास देखने लायक है और परफॉर्मेंस में उसने पूरी जान झोंक दी है.

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यूजर्स बोले, इतनी क्यूट काली मां पहली बार देखी है

वीडियो को golden_goa_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....कितनी क्यूट काली मां है ये. एक और यूजर ने लिखा....अरे इतनी क्यूट काली मां तो हमने पहली बार देखी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...काली मां भी इसे देखकर मुस्कुरा रही होंगी.

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