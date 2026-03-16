"तानसेन की बुआ का लड़का" पहाड़ों में बैठ शख्स ने बजाई ऐसी धुन, वादियों से निकल आए जानवर, वीडियो वायरल

कहते हैं तानसेन की धुन की दुनिया दीवानी थी. एक किंवदंती तानसेन के बारे में ये भी है कि जब वो धुन छेड़ते थे तो जंगली जानवर भी उनकी धुन सुनकर बाहर निकल आते थे और शांत हो जाते थे. अब कलयुग में भी ऐसे ही एक तानसेन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पहाड़ों में बैठकर ऐसी धुन छेड़ी कि भेड़ बकरियां धुन को सुनकर उसकी ओर खींची चली आईं. वीडियो देखने के बाद आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी. सोशल मीडिया पर यूजर्स हैरान हैं और तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

शख्स ने गिटार से निकाली प्यारी सी धुन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पहाड़ों में बैठकर टर्किश गिटार से मैं हूं ना गाने की धुन बजाता दिखाई दे रहा है. उसके गिटार से निकली धुन इतनी प्यारी है कि फिजाओं में ये पूरी तरह से घुल चुकी है और हैरान कर देने वाली बात ये है कि उसकी धुन सुनकर वादियों से भेड़ बकरियां भी निकल आई हैं जो उसके आसपास घूम रही हैं.

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वादियों से निकल आए जानवर

वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है मानों कलयुग में तानसेन ने धुन छेड़ दी हो. जी हां, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के बारे में यह किंवदंती है कि उनके संगीत का इतना शक्तिशाली प्रभाव था कि उनके गायन से जंगली जानवर भी मंत्रमुग्ध होकर चले आते थे और शांत हो जाते थे. अब इस शख्स को देखकर भी लोग यही बातें कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले, ये तो कलयुग का तानसेन है

वीडियो को _sagarhayat_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो तानसेन की तरह काम करने लगा. एक और यूजर ने लिखा...कल हो ना हो की कितनी प्यारी धुन छेड़ी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...धुन और जानवर दोनों ही बड़े प्यारे हैं.

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