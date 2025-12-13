हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: पाकिस्तान की मशीन हिंदुस्तान में... सीमा हैदर की छठी प्रेग्नेंसी पर भड़कीं मिथिलेश भाभी, लप्पू से सचिन पर कह दी ये बात

Video: पाकिस्तान की मशीन हिंदुस्तान में... सीमा हैदर की छठी प्रेग्नेंसी पर भड़कीं मिथिलेश भाभी, लप्पू से सचिन पर कह दी ये बात

सीमा की छठी प्रेगनेंसी को लेकर मैदान में कूद पड़ी हैं. सीमा छठवें बच्चे की मां बनने वाली हैं और जब मिथलेश भाभी से एक यूट्यूबर ने इसे लेकर सवाल किया तो क्या जवाब मिला आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 13 Dec 2025 02:46 PM (IST)
पाकिस्तान से अपने प्यार की खातिर अपने पहले पति गुलाम हैदर को छोड़कर अवैध तरीके से भारत आने वाली सीमा हैदर एक बार फिर से मां बनने जा रही है. ऐसे में लप्पू सा सचिन कहने वाली मिथलेश भाभी जिन्होंने सीमा और सचिन पर शुरूआती दौर में खूब तंज कसे थे एक बार फिर सीमा की छठी प्रेगनेंसी को लेकर मैदान में कूद पड़ी हैं. सीमा छठवें बच्चे की मां बनने वाली हैं और जब मिथलेश भाभी से एक यूट्यूबर ने इसे लेकर सवाल किया तो क्या जवाब मिला आइए जानते हैं.

मिथलेश भाभी ने बोला सीमा सचिन पर जुबानी हमला

दरअसल, मिथलेश भाभी जो सचिन को लप्पू कहने पर काफी वायरल हुई थीं ने एक बार फिर सीमा हैदर के मां बनने पर तंज कसा है. मिथलेश भाभी ने कहा..." सीमा ये कहती थी कि पाकिस्तान में महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है, तो अब वही मशीन हिंदुस्तान में क्यों ले आई है. अरे अभी तो भारती एक साल की भी नहीं हुई. थम जा सीमा और कितने पैदा करेगी".

आगे बोलीं मिथलेश, सचिन की मोहब्बत में 12 पैदा करेगी?

इसके बाद मिथलेश भाभी ने कहा कि 'हैदर की नफरत में 4 तो पैदा कर लिए, अब सचिन की मोहब्बत में कम से कम 12 बच्चे तो पैदा करके ही मानेगी' मिथलेश भाभी का ये वीडियो अब इंटरनटेट पर वायरल है. आपको बता दें कि सीमा हैदर छठवें बच्चे की मा बनने वाली है जिसका जानकारी खुद सीमा और सचिन ने एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दी थी. अब लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, मिथलेश भाभी एक दम सही कह रही हैं

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बिल्कुल सही कहा भाभी ने, 12 तो करके ही मानेगी. एक और यूजर ने लिखा...सही है, पाकिस्तान की मशीन हिंदुस्तान में ले आई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सीमा कोई देशभक्त नहीं है, भारत में न जाने क्यों आई है.

Published at : 13 Dec 2025 02:46 PM (IST)
