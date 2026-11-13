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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMicrosoft Outage: Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया

Microsoft Outage: Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया

Microsoft 365 की सेवाएं ठप होने से Outlook यूजर्स परेशान हुए, वहीं सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे कर्मचारियों के लिए छुट्टी तो किसी ने मजाकिया अंदाज में इसे वेलनेस प्रोग्राम बताया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Nov 2026 03:37 PM (IST)
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ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए ईमेल, मीटिंग और रिपोर्ट डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं. सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले Outlook चेक करना और फिर Microsoft Teams पर मीटिंग्स में शामिल होना कई कर्मचारियों की दिनचर्या बन चुका है. लेकिन सोचिए, अगर अचानक ये सभी सुविधाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? कुछ लोगों के लिए यह परेशानी का कारण हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें इसमें काम से थोड़ी राहत मिलने का मौका दिखाई देगा.

ऐसा ही नजारा 13 नवंबर 2026 को देखने को मिला, जब Microsoft की कई सर्विसेज में ग्लोबल स्टेज पर तकनीकी समस्या आ गई. Outlook, Teams और Microsoft 365 के प्रभावित होने से दुनियाभर के यूजर्स परेशान हो रहे हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर इस परेशानी को लेकर लोगों ने ऐसे-ऐसे मीम्स शेयर किए कि मामला टेक्निकल खराबी से निकलकर इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा है.

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Outlook डाउन होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

Microsoft की ईमेल सर्विस Outlook में आई दिक्कत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई मजेदार पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं. यूजर्स ने इस स्थिति को ऑफिस के रोजमर्रा के तनाव और काम के दबाव से जोड़कर मीम्स बनाए. इन पोस्ट में कहीं कर्मचारी को कंप्यूटर के सामने परेशान दिखाया गया, तो कहीं Outlook के बंद होने को काम से मिली अनचाही छुट्टी की तरह दिखाया गया.

Microsoft का लोगो भी परेशान

एक यूजर ने एक कार्टून इमेज शेयर की. इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ लिखा है, 'Outlook is down'. स्क्रीन के सामने बैठा कर्मचारी परेशान नजर आ रहा है, जबकि पीछे खड़ा दूसरा शख्स हाथ फैलाकर प्रतिक्रिया देता दिखाई देता है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि ऑफिस वाले घबरा रहे हैं, पेपर्स उड़ रहे हैं और Microsoft का लोगो भी पसीना-पसीना हो रहा है, क्योंकि Outlook डाउन है. इस पोस्ट ने ऑफिस में ईमेल पर निर्भर रहने वाले कर्मचारियों की स्थिति को मजाकिया अंदाज में दिखाया. असल जिंदगी में भी कई काम ईमेल के जरिए होते हैं, ऐसे में सर्विस ठप होने पर कर्मचारियों की परेशानी बढ़ना आम है.

'Outlook Maintenance Break' को बताया नया वेलनेस प्रोग्राम

एक यूजर ने तो इस आउटेज को कर्मचारियों के लिए नया वेलनेस प्रोग्राम ही बता दिया. उन्होंने एक AI से बनी तस्वीर शेयर की, जिसमें इसे 'Outlook Maintenance Break' नाम दिया गया है. तस्वीर में एक कर्मचारी आराम से कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है और पीछे स्क्रीन पर लिखा है कि अब ईमेल का जवाब देने की जरूरत नहीं है. इस काल्पनिक प्रोग्राम के तहत कॉफी पीने, थोड़ी देर सोने, रील्स देखने, सीरीज देखने और आराम से लंच करने जैसी गतिविधियां दिखाई गई हैं. तस्वीर में एक नोट भी लगा है, जिस पर लिखा है- आखिरकार ईमेल का जवाब न देने की एक वेलिड वजह मिल गई.

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'अभी मजा आएगा ना भिड़ू' वाला मीम भी वायरल

इसी यूजर की एक दूसरी पोस्ट में फिल्मी अंदाज का मीम शेयर किया गया. इसमें वायरल गोलमाल मीम अभी मजा आएगा ना भिड़ू दिखाई देता है और कैप्शन में इसे Microsoft Outlook डाउन होने के बाद कर्मचारियों की प्रतिक्रिया से जोड़ा गया है. इस मीम के जरिए यूजर ने उस भावना को दिखाने की कोशिश की, जब ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों को अचानक ईमेल और उससे जुड़े कामों से राहत मिल जाए.

दो मिनट का मौन उनके लिए जो आज ऑफिस नहीं आए

सोशल मीडिया पर एक मीम यह भी वायरल हो रहा है. जहां Microsoft Outlook डाउन होने से कर्मचारी ऑफिस में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं वीडियो में यह भी लिखा है कि दो मिनट का मोन उनके लिए जो आज ऑफिस नहीं आए, क्योंकि ऑफिस में ऐसा माहौल काफी कम देखने को मिलता है. यह एक शानदार मौका था काम से बचने का, जिसे घर बैठे कर्मचारियों ने गवा दिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 03:37 PM (IST)
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