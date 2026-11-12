ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: 4 साल बाद अमेरिका से लौटा भाई, देखते ही रो पड़ी बहन, रुला देगा वीडियो

Viral Video: 4 साल बाद अमेरिका से लौटा भाई, देखते ही रो पड़ी बहन, रुला देगा वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का बिना किसी खबर के चुपचाप अपने घर का दरवाजा खोलता है. सबसे पहले उसका भाई उसे देखता है और खुशी व हैरानी के मारे बिल्कुल सन्न रह जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Nov 2026 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

भाई-बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत और अनमोल होता है. चाहे कितनी भी दूरी हो, यह प्यार कभी कम नहीं होता. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला और इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे.

अमेरिका (USA) में रह रहा एक लड़का जब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद बिना किसी को बताए अचानक अपने घर पहुंचा, तो उसके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Video: चलती ट्रेन को बना दिया रसोई घर, गुजराती फैमिली की हरकत पर भड़के नेटिजन्स
चलती ट्रेन को बना दिया रसोई घर, गुजराती फैमिली की हरकत पर भड़के नेटिजन्स
ट्रेंडिंग
Viral Video: पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
ट्रेंडिंग
Viral Video: बेटे ने छुपकर रिकॉर्ड किया पिता का वीडियो, बांसुरी की धुन पर फिदा हुए लोग
बेटे ने छुपकर रिकॉर्ड किया पिता का वीडियो, बांसुरी की धुन पर फिदा हुए लोग
ट्रेंडिंग
Viral Video: बोलते ही जलेंगी लाइटें और बंद होगा पंखा, ऐसा है JARVIS; वीडियो वायरल
बोलते ही जलेंगी लाइटें और बंद होगा पंखा, ऐसा है JARVIS; वीडियो वायरल

कमरे में दाखिल होते ही ठिठक गई बहन

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का बिना किसी खबर के चुपचाप अपने घर का दरवाजा खोलता है. सबसे पहले उसका भाई उसे देखता है और खुशी व हैरानी के मारे बिल्कुल सन्न रह जाता है.

इसके बाद लड़का धीरे से कमरे के अंदर जाता है, जहां उसकी बहन आराम से बैठी हुई थी. जैसे ही बहन की नजर 4 साल बाद अपने भाई पर पड़ती है, वह पूरी तरह चौंक उठती है. उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि उसका भाई सच में उसके सामने खड़ा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by S A I K R I S H N A (@sk_buoy)

दौड़कर गले लगाया, और फूट-फूटकर रोने लगी बहन

सच्चाई का अहसास होते ही बहन बिना एक सेकंड गंवाए दौड़कर आती है और भाई को कसकर गले लगा लेती है. 4 साल की दूरी और तड़प पल भर में आंसुओं के रूप में बह निकलती है. बहन भाई के सीने से लगकर फूट-फूटकर रोने लगती है, वहीं भाई भी अपनी बहन को गले लगाकर काफी भावुक हो जाता है. इस खूबसूरत और इमोशनल पल को जिसने भी देखा, वह भावुक हो गया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

नेटिजन्स के छलके आंसू: 'भाई-बहन के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं'

यह इमोशनल वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रहा है. लोग कमेंट सेक्शन में भाई-बहन के इस अटूट प्यार की जमकर तारीफ कर रहे हैं...

एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "इस वीडियो ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, विदेश में रहने वाले हर भाई-बहन इस दर्द और खुशी को अच्छे से समझ सकते हैं."

दूसरे यूजर ने लिखा, "बहन के रोने में सच्चा प्यार दिख रहा है, दुनिया में परिवार और भाई-बहन से बढ़कर कोई दौलत नहीं है." वहीं एक और यूजर ने कहा, "यह अब तक का सबसे खूबसूरत होम-कमिंग सरप्राइज वीडियो है."

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: चलती ट्रेन को बना दिया रसोई घर, गुजराती फैमिली की हरकत पर भड़के नेटिजन्स
चलती ट्रेन को बना दिया रसोई घर, गुजराती फैमिली की हरकत पर भड़के नेटिजन्स
ट्रेंडिंग
Viral Video: पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
ट्रेंडिंग
Viral Video: बेटे ने छुपकर रिकॉर्ड किया पिता का वीडियो, बांसुरी की धुन पर फिदा हुए लोग
बेटे ने छुपकर रिकॉर्ड किया पिता का वीडियो, बांसुरी की धुन पर फिदा हुए लोग
ट्रेंडिंग
Viral Video: बोलते ही जलेंगी लाइटें और बंद होगा पंखा, ऐसा है JARVIS; वीडियो वायरल
बोलते ही जलेंगी लाइटें और बंद होगा पंखा, ऐसा है JARVIS; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
बिहार
अक्षरा सिंह ने छठ पर बिछाई सियासी चौसर? नीतीश, नितिन नवीन समेत कई बड़े नेताओं को न्योता
अक्षरा सिंह ने छठ पर बिछाई सियासी चौसर? नीतीश, नितिन नवीन समेत कई बड़े नेताओं को न्योता
इंडिया
'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी
'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
इंडिया
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
पंजाब
पंजाब में पराली जलाने के मामलों ने बढ़ाई चिंता, 5,517 तक पहुंचा आंकड़ा
पंजाब में पराली जलाने के मामलों ने बढ़ाई चिंता, 5,517 तक पहुंचा आंकड़ा
ट्रेंडिंग
Video: चलती ट्रेन को बना दिया रसोई घर, गुजराती फैमिली की हरकत पर भड़के नेटिजन्स
चलती ट्रेन को बना दिया रसोई घर, गुजराती फैमिली की हरकत पर भड़के नेटिजन्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget