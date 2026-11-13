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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटना बल्लेबाज, ना गेंदबाज, फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसके सिर फोड़ा 244 रन की हार का ठीकरा

ना बल्लेबाज, ना गेंदबाज, फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसके सिर फोड़ा 244 रन की हार का ठीकरा

IND vs NZ 4th ODI: न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे मैच में टीम इंडिया को 244 रनों से हरा दिया. जानिए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसके सिर इस हार का ठीकरा फोड़ा है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Nov 2026 03:03 PM (IST)
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चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों से हरा दिया. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर को अपने पहले टी20 मैच में हार मिली थी, अब वनडे में उनका कप्तानी करियर अनचाहे रिकॉर्ड के साथ शुरू हुआ है. कप्तान अय्यर खुद इस मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हो गए थे. टीम इंडिया के सामने 334 रनों का विशालकाय लक्ष्य था, लेकिन सभी भारतीय बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 89 रन जोड़ पाए. दरअसल इस हार का ठीकरा कप्तान अय्यर ने पिच पर फोड़ दिया है.

पिच पर फोड़ा हार का ठीकरा

मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच के बर्ताव को अपनी हार की वजह बताया. उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी पारी में पिच अलग तरह का बर्ताव कर रही थी. कप्तान अय्यर के बयान से साफ जाहिर होता है कि वो पिच को ठीक से पढ़ नहीं पाए.

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श्रेयस अय्यर ने हार का कारण बताते हुए कहा, "हमने देखा कि पहली और दूसरी पारी में पिच बहुत अलग तरह का बर्ताव कर रही थी. मगर श्रेय मैट हेनरी को भी जाता है, जिन्होंने पहली ही गेंद से एकदम सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की."

श्रेयस अय्यर पहली बार वनडे मैच में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे. 244 रनों की हार के बाद उनका बयान चौंकाने वाला इसलिए भी है, क्योंकि टॉस जीतकर खुशी-खुशी उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. जब न्यूजीलैंड ने स्कोरबोर्ड पर 333 रन लगा दिए, भारत की हार वहीं से नजर आने लगी थी. क्योंकि माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर कभी भी 300 या उससे ज्यादा रन सफलतापूर्वक चेज नहीं हुए हैं.

हमें इस हार को भुलाना होगा

यह जीत भारतीय खेमे में टेंशन पैदा करने वाली भी साबित हुई है. एक समय कहां भारत के पास 3-0 से सीरीज हथियाने का मौका था, वहां तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. अब चौथा वनडे मैच टीम इंडिया बहुत बड़े अंतर से हार गई है. इसी के साथ सीरीज में अब भारत 2-1 से आगे है और सीरीज में सिर्फ एक मुकाबला बाकी है. सीरीज के 2 ही परिणाम आ सकते हैं, या तो भारत 3-1 से जीते या फिर 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हो.

कप्तान अय्यर ने कहा, "अब इस मुकाबले को भुला देना ही सबसे सही होगा. यह भी समझना होगा कि हमसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कहां गलती हुई."

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 13 Nov 2026 03:03 PM (IST)
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