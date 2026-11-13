ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबदिल्ली में प्रदूषण के आरोपों पर भड़के CM भगवंत मान, बोले- हरियाणा पर सवाल क्यों नहीं?

दिल्ली में प्रदूषण के आरोपों पर भड़के CM भगवंत मान, बोले- हरियाणा पर सवाल क्यों नहीं?

दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा पंजाब से धुआं दिल्ली तभी पहुंचेगा जब हवा उत्तर से पश्चिम की ओर कम से कम 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Nov 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण चरम पर है. दीवाली के बाद हालात और भी बदतर हो गए हैं. कई जगहों पर एक्यूआई में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है. वहीं सत्ता पक्ष पंजाब में पराली जलाने को दिल्ली में प्रदूषण का कारण बता रहा है. 

पंजाब में पराली जलाने और उससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के आरोपों पर अब मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई है. भगवंत मान का कहना है, "हम पहले भी कहते रहे हैं कि पंजाब से धुआं दिल्ली तभी पहुंचेगा जब हवा उत्तर से पश्चिम की ओर कम से कम 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और तब भी उसे वहां पहुंचने में तीन दिन लगेंगे. हवाएं उत्तर से पश्चिम की ओर नहीं चलतीं वे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं. वे हरियाणा के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? हरियाणा पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ता है."

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
MP अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की अंतरिम जमानत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
MP अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की अंतरिम जमानत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
पंजाब
खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा
खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा
पंजाब
पंजाब: AAP में टिकट पर बगावत! सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी से दिया इस्तीफा
पंजाब: AAP में टिकट पर बगावत! सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी से दिया इस्तीफा
पंजाब
AAP Candidate List: पंजाब में आप ने बदली रणनीति, दूसरी लिस्ट में वॉलंटियर्स पर जताया ज्यादा भरोसा
पंजाब में आप ने बदली रणनीति, दूसरी लिस्ट में वॉलंटियर्स पर जताया ज्यादा भरोसा

क्या हमारा धुआं पाकिस्तान तक पहुंच रहा है- भगवंत मान

सीएम भगवंत मान ने क्या पंजाब का धुआं पाकिस्तान के लाहौर तक भी पहुंच रहा है के सवाल पर मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा, "क्या हमारा धुआं भी पाकिस्तान तक पहुंच रहा है?" मान ने दिल्ली के पास मौजूद गाजियाबाद और हरियाणा की ओर भी इशारा किया और कहा कि नेशनल कैपिटल में प्रदूषण के सोर्स पर बात करते समय इन इलाकों में धान की खेती पर भी विचार किया जाना चाहिए.

सरकार के आरोपों पर क्या बोले भगवंत मान?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार के आरोपों पर कहा, "केंद्र सरकार ने हर बात के लिए पंजाब को दोषी ठहराने की आदत बना ली है. हम अपनी जमीन, पानी और हवा की रक्षा करना बखूबी जानते हैं. हमारी सरकार के सहयोग, मशीनों की उपलब्धता और किसानों की जागरूकता के कारण इस बार पराली जलाने में काफी कमी आई है."

बता दें कि पंजाब में खेतों में पराली जलाने के कुल मामले बढ़कर 5,517 हो गए हैं. फिरोजपुर, तरनतारन और संगरूर जिलों में ऐसे सबसे अधिक मामले सामने आए हैं. कई किसान फसल अवशेष जलाने से रोकने संबंधी सरकारी परामर्श की अब भी अनदेखी कर रहे हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में मंगलवार को पराली जलाने की 345 नई घटनाएं सामने आईं, जिससे कुल मामले बढ़कर 5,002 हो गए. बुधवार को यह संख्या बढ़कर 5,517 पहुंच गई.

खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
AIR Pollution DELHI NEWS DELHI- NCR PUNJAB NEWS DELHI AIR POLLUTION BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
MP अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की अंतरिम जमानत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
MP अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की अंतरिम जमानत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
पंजाब
खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा
खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा
पंजाब
पंजाब: AAP में टिकट पर बगावत! सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी से दिया इस्तीफा
पंजाब: AAP में टिकट पर बगावत! सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी से दिया इस्तीफा
पंजाब
AAP Candidate List: पंजाब में आप ने बदली रणनीति, दूसरी लिस्ट में वॉलंटियर्स पर जताया ज्यादा भरोसा
पंजाब में आप ने बदली रणनीति, दूसरी लिस्ट में वॉलंटियर्स पर जताया ज्यादा भरोसा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nvidia में जेन्सेन हुआंग की जगह कौन लेगा? 11 नामों में 3 भारतीय मूल के चेहरे
Nvidia में जेन्सेन हुआंग की जगह कौन लेगा? 11 नामों में 3 भारतीय मूल के चेहरे
दिल्ली NCR
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
इंडिया
मणिपुर में बड़ा हमला, दो वाहनों पर गोलीबारी में 4 की मौत
मणिपुर में बड़ा हमला, दो वाहनों पर गोलीबारी में 4 की मौत
बॉलीवुड
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
क्रिकेट
ना बल्लेबाज, ना गेंदबाज, फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसके सिर फोड़ा 244 रन की हार का ठीकरा
ना बल्लेबाज, ना गेंदबाज, फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसके सिर फोड़ा 244 रन की हार का ठीकरा
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
विश्व
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget