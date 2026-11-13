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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: फुटपाथ पर स्कूटी चलाना पड़ा महंगा, शख्स ने सिखाया सबक; वीडियो वायरल

Viral Video: फुटपाथ पर स्कूटी चलाना पड़ा महंगा, शख्स ने सिखाया सबक; वीडियो वायरल

सड़क पर ट्रैफिक से बचने के लिए फुटपाथ को रास्ता समझना एक स्कूटी सवार को भारी पड़ गया. वीडियो बनाने वाले शख्स ने उसे रोककर ऐसा सबक सिखाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Nov 2026 02:35 PM (IST)
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शहरों में बढ़ती गाड़ियों की संख्या के साथ सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी आम होती जा रही है. खासकर व्यस्त सड़कों पर वाहन चालकों को कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में कुछ लोग जल्दबाजी में ट्रैफिक से बचने के लिए गलत रास्ते अपनाने लगते हैं. कोई गलत दिशा में गाड़ी चलाता है तो कोई फुटपाथ को ही अपना रास्ता बना लेता है, लेकिन ऐसा करना न सिर्फ यातायात नियमों को तोड़ना है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूटी सवार फुटपाथ पर गाड़ी चलाता दिखाई दे रहा है. लेकिन स्कूटी सवार को एक शख्स सबक सिखाता है जिसकी वजह से वह सड़क पर चला जाता है. वीडियो की खासियत ही शख्स का से समझाना है, हालांकि वीडियो में केवल एक अकेला स्कूटी सवार ही नहीं बल्कि और लोग भी फुटपाथ पर गाड़ी चलाते हुए दिखाई देते हैं.

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फुटपाथ पर स्कूटी लेकर पहुंचा शख्स

वायरल वीडियो में सड़क के किनारे बने फुटपाथ का नजारा दिखाई देता है. सड़क पर कारों, ऑटो और दूसरे वाहनों की आवाजाही जारी है. इसी दौरान एक युवक अपनी स्कूटी लेकर फुटपाथ पर चलता हुआ नजर आता है. फुटपाथ का इस्तेमाल आमतौर पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन स्कूटी सवार यहां से निकलने की कोशिश करता दिखाई देता है. वीडियो में युवक को स्कूटी चलाते हुए कैमरे की तरफ आते देखा जाता है. इसी दौरान वीडियो बनाने वाला एक दूसरा शख्स उसे रोकता है. वह स्कूटी सवार से बात करता दिखाई देता है.

शख्स ने रोककर समझाया नियमों का मतलब

वीडियो में आगे दिखाई देता है कि स्कूटी सवार को रोककर शख्स कुछ कह रहा है. वह कहता है कि भाई यह फुटपाथ है, तुम अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाओ. यहां लोग पैदल चलते हैं. जिस पर स्कूटी सवार भी कुछ बोलता हुआ नजर आता है और वह अपनी स्कूटी लेकर सड़क पर उतर जाता है. हालांकि समस्या यही नहीं खत्म होती. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक से बचने के लिए फुटपाथ पर और भी लोग अपनी गाड़ी चला रहे हैं.

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पैदल यात्रियों के लिए खतरा

दरअसल, फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी शामिल होते हैं. अगर वहां दोपहिया वाहन चलने लगें तो पैदल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कई बार अचानक सामने से वाहन आने पर दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ जाता है. नियमों के मुताबिक, फुटपाथ पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं. इनका इस्तेमाल दोपहिया या चारपहिया वाहनों को चलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. सड़क पर जाम होने या जल्दी पहुंचने की मजबूरी किसी को भी फुटपाथ पर वाहन चलाने का अधिकार नहीं देती.

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स शख्स की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स ऐसे लोगों के लिए चालान बनाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि भाई, यह लोग प्यार से समझाने के लायक नहीं हैं. इनके लिए तो पुलिस और चालान ही काम आएगा. वहीं एक अन्य यूजर ने भी कमेंट कर कहा कि सबसे ज्यादा रोड का बेड़ा गर्ग दो-पहिया वाहन ही करते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 02:35 PM (IST)
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