दुनिया के किसी भी कोने में घूमने जाएं, सार्वजनिक जगहों पर हर व्यक्ति को अपनी सुविधा और सम्मान के साथ समय बिताने का अधिकार होता है. आज के डिजिटल दौर में लोग पार्क, बीत, और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर अपने अनुभव कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन कई बार किसी की सामान्य गतिविधि भी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है. खासकर जब मामला किसी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति का हो, तो भाषा, संस्कृति और पहचान से जुड़े सवाल भी सामने आने लगते हैं.

अमेरिका से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक भारतीय महिला अपने व्लॉग के दौरान कुछ बच्चों के शोर और एक व्यक्ति की टिप्पणी का सामना करती दिखाई दे रही है. इस घटना ने इंटरनेट पर सार्वजनिक व्यवहार और व्यक्तिगत आजादी को लेकर बहस शुरू कर दी है.

पार्क में व्लॉग बना रही थी महिला

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक भारतीय महिला किसी पार्क में बैठकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करती नजर आती है. महिला के पीछे कुछ बच्चे खेलते और शोर मचाते दिखाई देते हैं. शुरुआत में यह किसी सामान्य सार्वजनिक जगह का दृश्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर में माहौल थोड़ा असहज हो जाता है. वीडियो में बच्चों के लगातार चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है. इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति महिला की तरफ टिप्पणी करता है. वह व्यंग्यात्मक अंदाज में कहता है कि बच्चे भी उतनी ही तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं, जितनी तेज आवाज में महिला बोल रही है. इस टिप्पणी के बाद महिला कुछ पल के लिए असहज दिखाई देती है, लेकिन वह अपना वीडियो रिकॉर्ड करना जारी रखती है.

An Indian woman was harassed by white American kids screaming during her vlog, encouraged by their own parents. Is this blatant racism? https://t.co/11FdlbruUu — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 12, 2026

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महिला के रिएक्शन ने खींचा लोगों का ध्यान

इस वीडियो की खास बात सिर्फ वहां मौजूद लोगों का व्यवहार नहीं, बल्कि महिला की प्रतिक्रिया भी है. वह कैमरे के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करती है. बीच-बीच में उसके चेहरे पर हैरानी और असहजता दिखाई देती है. वीडियो में महिला की ओर से यह बात भी सामने आती है कि वह अपनी मर्जी से सार्वजनिक जगह पर वीडियो बना रही है और किसी को परेशान करने का इरादा नहीं रखती.

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की राय अलग-अलग नजर आ रही है. कुछ लोगों ने महिला के समर्थन में कहा कि किसी को भी उसकी राष्ट्रीयता या पहचान के आधार पर परेशान करना गलत है. उनके मुताबिक, सार्वजनिक जगह पर किसी व्यक्ति को अपमानित करने वाली टिप्पणियां करना गलत है. वहीं, कुछ यूजर्स का मानना है कि पार्क जैसी जगहों पर बच्चों का शोर करना सामान्य बात है. वहां मौजूद दूसरे लोगों को भी सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल करने का अधिकार है.

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