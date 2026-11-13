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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बच्चों की हरकत से परेशान हुई भारतीय व्लॉगर, यूजर्स दे रहे प्रतिक्रिया

Viral Video: बच्चों की हरकत से परेशान हुई भारतीय व्लॉगर, यूजर्स दे रहे प्रतिक्रिया

अमेरिका के एक पार्क में व्लॉगिंग कर रही भारतीय महिला को बच्चों के शोर और एक व्यक्ति की टिप्पणी का सामना करना पड़ा, वीडियो को रेसिस्म के तौर पर भी देखा जा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Nov 2026 08:37 AM (IST)
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दुनिया के किसी भी कोने में घूमने जाएं, सार्वजनिक जगहों पर हर व्यक्ति को अपनी सुविधा और सम्मान के साथ समय बिताने का अधिकार होता है. आज के डिजिटल दौर में लोग पार्क, बीत, और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर अपने अनुभव कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन कई बार किसी की सामान्य गतिविधि भी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है. खासकर जब मामला किसी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति का हो, तो भाषा, संस्कृति और पहचान से जुड़े सवाल भी सामने आने लगते हैं.

अमेरिका से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक भारतीय महिला अपने व्लॉग के दौरान कुछ बच्चों के शोर और एक व्यक्ति की टिप्पणी का सामना करती दिखाई दे रही है. इस घटना ने इंटरनेट पर सार्वजनिक व्यवहार और व्यक्तिगत आजादी को लेकर बहस शुरू कर दी है.

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पार्क में व्लॉग बना रही थी महिला

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक भारतीय महिला किसी पार्क में बैठकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करती नजर आती है. महिला के पीछे कुछ बच्चे खेलते और शोर मचाते दिखाई देते हैं. शुरुआत में यह किसी सामान्य सार्वजनिक जगह का दृश्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर में माहौल थोड़ा असहज हो जाता है. वीडियो में बच्चों के लगातार चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है. इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति महिला की तरफ टिप्पणी करता है. वह व्यंग्यात्मक अंदाज में कहता है कि बच्चे भी उतनी ही तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं, जितनी तेज आवाज में महिला बोल रही है. इस टिप्पणी के बाद महिला कुछ पल के लिए असहज दिखाई देती है, लेकिन वह अपना वीडियो रिकॉर्ड करना जारी रखती है.

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महिला के रिएक्शन ने खींचा लोगों का ध्यान

इस वीडियो की खास बात सिर्फ वहां मौजूद लोगों का व्यवहार नहीं, बल्कि महिला की प्रतिक्रिया भी है. वह कैमरे के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करती है. बीच-बीच में उसके चेहरे पर हैरानी और असहजता दिखाई देती है. वीडियो में महिला की ओर से यह बात भी सामने आती है कि वह अपनी मर्जी से सार्वजनिक जगह पर वीडियो बना रही है और किसी को परेशान करने का इरादा नहीं रखती.

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की राय अलग-अलग नजर आ रही है. कुछ लोगों ने महिला के समर्थन में कहा कि किसी को भी उसकी राष्ट्रीयता या पहचान के आधार पर परेशान करना गलत है. उनके मुताबिक, सार्वजनिक जगह पर किसी व्यक्ति को अपमानित करने वाली टिप्पणियां करना गलत है. वहीं, कुछ यूजर्स का मानना है कि पार्क जैसी जगहों पर बच्चों का शोर करना सामान्य बात है. वहां मौजूद दूसरे लोगों को भी सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल करने का अधिकार है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 08:37 AM (IST)
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