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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: पेट्रोल भरवाकर भाग रहा था कार सवार, कर्मचारी ने सिखाया सबक; देखें वीडियो

Viral Video: पेट्रोल भरवाकर भाग रहा था कार सवार, कर्मचारी ने सिखाया सबक; देखें वीडियो

Viral Video: पेट्रोल पंप पर सफेद कार लेकर पहुंचे चालक की हरकत कैमरे में कैद हो गई. बिना भुगतान किए पेट्रोल भरवाकर भाग रहा था कार सवार. पेट्रोल पंप कर्मचारी ने सिखाया ऐसा सबक कि यूजर्स भी कर रहे तारीफ.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Nov 2026 12:45 PM (IST)
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Viral Video: पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के बाद भुगतान करना हर ग्राहक की जिम्मेदारी होती है. इसके बावजूद कुछ लोग इस जिम्मेदारी से बचने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां लोग पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं.

ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां बिना पैसे दिए भाग रहे कार सवार को पेट्रोल पंप कर्मचारी ने अच्छा सबक सिखाया. वीडियो में एक कार चालक और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच कुछ ऐसा होता दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

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सफेद कार लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा चालक

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में रात के समय का नजारा दिखाई देता है. एक सफेद रंग की कार पेट्रोल पंप पर खड़ी नजर आती है. इसी दौरान नारंगी रंग की टी-शर्ट पहने एक कर्मचारी कार के पास मौजूद दिखाई देता है. वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन के मुताबिक कार चालक पेट्रोल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था. जैसे ही कार आगे बढ़ती है, कर्मचारी भी उसके पीछे जाने लगता है. वह कार के पिछले हिस्से के पास पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता दिखाई देता है. हालांकि कार चालक गाड़ी आगे बढ़ाता रहता है.

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कर्मचारी ने भी नहीं मानी हार

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा उस समय दिखाई देता है, जब कर्मचारी कार के पीछे दौड़ता नजर आता है. वह कार के पास पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है. इसी दौरान कर्मचारी एक हाथ में पास ही रखे पाइलॉन को उठा लेता है, जिसे वह कार के पिछले हिस्से पर मारता हुआ नजर आता है.  कुछ ही सेकंड में कर्मचारी और कार के बीच यह पूरा घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है. कार आगे निकलती दिखाई देती है, जबकि कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करता नजर आता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के साथ लिखा गया है कि पेट्रोल भरवाकर भागने वाले ड्राइवर को कर्मचारी ने सबक सिखाया. इसी कैप्शन की वजह से लोग इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स को कर्मचारी का अंदाज गजब लग रहा है, तो कुछ यूजर्स कार सवार को बुरा बता रहे हैं. एक यबजर ने कमेंट कर कहा कि जब पैसे नहीं है, तो कार ही क्यों चला रहा है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि जैसे को तैसा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 12:45 PM (IST)
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