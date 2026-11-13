Viral Video: पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के बाद भुगतान करना हर ग्राहक की जिम्मेदारी होती है. इसके बावजूद कुछ लोग इस जिम्मेदारी से बचने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां लोग पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं.

ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां बिना पैसे दिए भाग रहे कार सवार को पेट्रोल पंप कर्मचारी ने अच्छा सबक सिखाया. वीडियो में एक कार चालक और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच कुछ ऐसा होता दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

सफेद कार लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा चालक

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में रात के समय का नजारा दिखाई देता है. एक सफेद रंग की कार पेट्रोल पंप पर खड़ी नजर आती है. इसी दौरान नारंगी रंग की टी-शर्ट पहने एक कर्मचारी कार के पास मौजूद दिखाई देता है. वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन के मुताबिक कार चालक पेट्रोल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था. जैसे ही कार आगे बढ़ती है, कर्मचारी भी उसके पीछे जाने लगता है. वह कार के पिछले हिस्से के पास पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता दिखाई देता है. हालांकि कार चालक गाड़ी आगे बढ़ाता रहता है.

जब पेट्रोल पंप कर्मचारी का दिखा अनोखा इंसाफ! https://t.co/1fIW2OosRM — 🌺 Sucheta 🌺🇮🇳 (@SuchetaSagar) November 12, 2026

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कर्मचारी ने भी नहीं मानी हार

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा उस समय दिखाई देता है, जब कर्मचारी कार के पीछे दौड़ता नजर आता है. वह कार के पास पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है. इसी दौरान कर्मचारी एक हाथ में पास ही रखे पाइलॉन को उठा लेता है, जिसे वह कार के पिछले हिस्से पर मारता हुआ नजर आता है. कुछ ही सेकंड में कर्मचारी और कार के बीच यह पूरा घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है. कार आगे निकलती दिखाई देती है, जबकि कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करता नजर आता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के साथ लिखा गया है कि पेट्रोल भरवाकर भागने वाले ड्राइवर को कर्मचारी ने सबक सिखाया. इसी कैप्शन की वजह से लोग इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स को कर्मचारी का अंदाज गजब लग रहा है, तो कुछ यूजर्स कार सवार को बुरा बता रहे हैं. एक यबजर ने कमेंट कर कहा कि जब पैसे नहीं है, तो कार ही क्यों चला रहा है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि जैसे को तैसा.

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