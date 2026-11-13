ट्रेन में सफर के दौरान टिकट जांच होना आम बात है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, हर यात्री के पास वैध टिकट होना जरूरी है. इसके लिए ट्रेन में तैनात टिकट निरीक्षक यानी TTE समय-समय पर यात्रियों के टिकट चेक करते हैं. लेकिन कई बार लोग बिना टिकट लिए ट्रेन में सफर करने लगते हैं, ऐसे में जब उनका सामना TTE से होता है. तब उन पर चालान लगाया जाता है. कई बार यात्रियों के बीच में बहस भी शुरु हो जाती है.

ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो आर्मी जवानों और महिला TTE के बीच टिकट को लेकर विवाद होता दिखाई दे रहा है. वीडियो को देखने पर पता चलता है कि कैसे दो जवान बिना ट्रेन की टिकट लिए सफर कर रहे हैं और TTE के चालान काटने पर दादागिरी कर रहे हैं.

महिला TTE और जवानों के बीच बहस

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ट्रेन के अंदर एक महिला TTE दो आर्मी जवानों से टिकट दिखाने के लिए कहती नजर आती हैं. बताया जा रहा है कि दोनों जवान बिना टिकट यात्रा कर रहे थे. जब महिला टिकट निरीक्षक उनसे टिकट के बारे में पूछताछ करती हैं, तो बातचीत धीरे-धीरे बहस का रूप लेने लगती है. महिला TTE पेनॉल्टी भरने के लिए कहती है लेकिन आर्मी जवान मना कर देते हैं. इसी बीच एक और TTE भी वीडियो में नजर आता है. धीरे-धीरे जवानों और महिला कर्मचारी के बीच बातचीत के दौरान कई बार तीखी बहस होती नजर आती है. इस पूरे घटनाक्रम को किसी यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

बिना टिकट पकड़ा जवानों को

विवाद शुरु होने की वजह पेनॉल्टी देने या चालान भरना है. महिला TTE जवानों को बिना टिकट सफर करने के लिए चालन भरने के लिए बोलती है. लेकिन जवान उन्हें बोलते हैं कि आप टिकट काट दिजिए हम चालान नहीं भरेंगे. इसके बाद महिला TTE दोनों जवान की फोटो टैब से लेने की कोशिश करती है. इसके बाद एक और TTE नजर आता है और वह भी जवानों को समझाने की कोशिश करने लगता है. लेकिन बात नहीं बनती और बहस और तेज हो जाती है.

A heated argument broke out between a female TTE and an Army man inside a train after he was found travelling without a ticket. https://t.co/KWBDPtnEAZ — IndianLafda (@IndianLafdaa) November 12, 2026

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वर्दी देखकर भी नहीं बदलते हैं नियम

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर यह बहस छेड़ दी है कि क्या किसी खास पद या वर्दी से जुड़े व्यक्ति को यात्रा के नियमों में अलग छूट मिलनी चाहिए? सेना के जवान देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं. उन्हें ड्यूटी के दौरान कई तरह की सुविधाएं और यात्रा संबंधी रियायतें भी मिलती हैं. हालांकि इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों का होना भी आवश्यक है. बात तब बढ़ जाती है, जब महिला TTE वीडियो में कहते नजर आती है कि आपकी जॉब पर आ जाएगी. आर्मी जवान महिला TTE का वीडियो बनाने लगता है.

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ यूजर्स महिला TTE के अपनी ड्यूटी निभाने के तरीके का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि जवानों के साथ बातचीत करते समय सम्मान और संयम बनाए रखना जरूरी है. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि महिला TTE को अपना काम कर रही है, जवान गलत कर रहे हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि उन्हें चालान भर देना चाहिए.

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