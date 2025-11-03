Video: मौत बन गया स्टंट! गाड़ी पर छलांग लगाने की कोशिश में सड़क पर गिरा युवक, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है. कभी कोई अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट करता दिखता है, तो कभी कोई मामूली गलती बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है. ऐसा ही एक खतरनाक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स का स्टंट उसे भारी पड़ गया. वीडियो देखकर साफ समझ आता है कि बिना सोचे-समझे रील के लिए स्टंट करना कितना खतरनाक हो सकता है.

पुल की रेलिंग पर खड़ा था शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुल की रेलिंग पर एक शख्स खड़ा हैं. तभी शख्स अचानक नीचे सड़क पर चल रही एक पिकअप गाड़ी पर कूदने की तैयारी करता है. ऐसा लगता है कि वह फिल्मी स्टाइल में गाड़ी पर उतरने की कोशिश कर रहा था. लेकिन जैसे ही वह कूदने की कोशिश करता है, पिकअप आगे बढ़ जाती है और वह सीधे सड़क पर गिर जाता है.

गिरने के बाद वह जोर से सड़क पर टकराता है. टक्कर इतनी जोरदार लगती है कि समझ आता है उसे काफी चोटें आई होंगी. आसपास खड़े लोग ये सब देखकर तुरंत उसकी ओर भागते हैं. वे उसे उठाने की कोशिश करते हैं और उसकी हालत देखने लगते हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

इस बीच एक शख्स जो दूर से ये सब देख रहा था, उसने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देखकर हैरान हैं और कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि ऐसे स्टंट जिंदगी और मौत के बीच का खेल होते हैं, इन्हें सड़क पर करने की बजाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ ही करना चाहिए. कुछ ने मजाक करते हुए कहा, फिल्मों में देख लिया तो खुद भी हीरो बनना है. फिलहाल अभी यह साफ नहीं है कि यह वीडियो किस जगह का है.