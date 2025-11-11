(Source: Poll of Polls)
चाचा ने कोबरा से किया लिपलॉक! पहले सहलाया फिर होंठो से दबाकर उठा लिया जहरीला दरिंदा- डरा रहा वीडियो
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपका मौत से और कोबरा के खतरनाक होने से भरोसा ही उठ जाएगा. एक वीडियो में चाचा कोबरा को रेस्क्यू करने आए हैं.
कोबरा एक ऐसा सांप जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे धुरंधरों के पसीने छूट जाते हैं. ऐसे में अगर ये किसी के सामने आ जाए तो फिर मामला कुछ और ही होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तो चाचा ने कमाल ही कर दिया. इस वीडियो में एक चाचा कोबरा के साथ ऐसे खेलते दिखाई दिए जैसे वो जहरीला दरिंदा नहीं बल्कि चाचा की महबूबा हो. चाचा ने सांप को लापरवाही से पकड़ा वो तो अलग है उसके साथ लिपलॉक भी कर डाला.
चाचा ने कोबरा के साथ किया लिपलॉक!
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपका मौत से और कोबरा के खतरनाक होने से भरोसा ही उठ जाएगा. एक वीडियो में चाचा कोबरा को रेस्क्यू करने आए हैं, लेकिन इससे पहले वो कोबरा की फ्री हेंडलिंग करते हैं यानी सांप को बगैर किसी सहारे के नंगे हाथ ही धर लेते हैं. इसके बाद पहले कोबरा को चूमते हैं फिर कोबरा का मुंह अपने मुंह में ले लेते हैं. आस पास के लोग भी ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं कि कोई शख्स इतने जहरीले सांप को अपने मुंह में कैसे ले सकता है और वो भी वहां से जहां से कोबरा जहर छोड़कर काट खाता है.
भाई का यमराज जी के साथ उठना बैठना है...।😂 pic.twitter.com/PxyGra8hh3— Shagufta khan (@Digital_khan01) November 11, 2025
लापरवाही से जा सकती थी जान
कोबरा से लिपलॉक करने के बाद चाचा इस जहरीले दरिंदे को लापरवाही से पकड़ते हैं और एक कट्टे में डाल देते हैं. हालांकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि कोबरा एक बेहद जहरीला सांप है जिसके काटने पर अगर इलाज ना मिले तो आधे घंटे में मौत हो सकती है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स ने चाचा को दी सलाह
वीडियो को @Digital_khan01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...चाचा वो आपकी महबूबा नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...चाचा का यमराज के साथ उठना बैठना है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर काट लिया न तो सीधा परलोक पहुंच जाओगे चाचा.
