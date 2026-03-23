बारिश की बूंदें जहां एक तरफ सुकून देती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यह मुश्किलों की एक और परत बन जाती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी कड़वी सच्चाई को सामने लाता है. भीगी हुई भीड़, भरी हुई ट्रेन और जिंदगी की भागदौड़ के बीच फंसे कुछ चेहरे, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे देखकर दिल भारी हो जाता है. वीडियो में एक शख्स ट्रेन के दरवाजे से लटककर सफर करता नजर आ रहा है, जैसे उसकी जिंदगी की गाड़ी भी उसी तरह संतुलन बनाकर चल रही हो. यह नजारा सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो रोज अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसे ही जोखिम उठाने को मजबूर होते हैं.

बारिश में दरवाजे से लटककर सफर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन पूरी तरह खचाखच भरी हुई है. अंदर जगह न मिलने के कारण कई यात्री दरवाजों पर खड़े हैं और कुछ लोग तो बाहर लटककर सफर कर रहे हैं. बारिश लगातार हो रही है, जिससे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं. वीडियो में दिख रहा शख्स भीगते हुए दरवाजे से चिपका हुआ है और किसी तरह खुद को संभालकर सफर कर रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि शख्स ठंड से कंपकंपा भी रहा है. हालांकि वीडियो कहां का है इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

सीट न मिलने की मजबूरी बनी खतरा

इस पूरे दृश्य को देखकर साफ समझ आता है कि सीट न मिलना इन यात्रियों के लिए कितनी बड़ी समस्या बन जाती है. रोजाना काम पर जाने की मजबूरी और समय की पाबंदी उन्हें ऐसे जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है. कई बार लोग जानते हुए भी कि यह खतरनाक है, फिर भी दरवाजे पर लटककर सफर करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता.

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लोगों की भावुक प्रतिक्रियाएं

वीडियो देखने के बाद यूजर्स के कमेंट्स भी काफी भावुक हैं. कई लोगों ने लिखा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि हकीकत है. कुछ यूजर्स ने चिंता जताई कि इस तरह का सफर किसी भी समय बड़े हादसे में बदल सकता है. वहीं कुछ लोगों ने सरकार और रेलवे व्यवस्था पर सवाल भी उठाए. वीडियो को @Mahtoji_007 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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